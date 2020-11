La Arrimadas más cruda: «Solo ayer murieron 350 personas, imaginen todos estos asientos llenos de fallecidos»

Continuaba este 12 de noviembre de 2020 el Debate de los Presupuestos Generales del Estado y le llegó el turno por primera vez a Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, en un momento bastante malo para su formación.

Pero Inés no se arruga y es capaz de sacar a relucir su parte más cruda ante todos los diputados del Congreso como hizo en esta ocasión con una frase lapidaria, para que a los políticos encorbatados no se les olvide el drama sanitario que se está viviendo en España:

Proseguía la de Ciudadanos:

La angustia sanitaria y económica no somos capaces de trasladarla aquí. Muchas personas no ven reflejada esa angustia en el Congreso. No les culpo, les entiendo, y en la parte que nos toca quiero pedir disculpas. Nosotros hemos sido conscientes de que esto no podía convertirse en una burbuja y por eso tendimos la mano desde el primer momento al Gobierno para acordar unos Presupuestos de emergencia nacional. Porque sabíamos ya por el mes de marzo que esto iba a ser devastador y necesitábamos a todos arrimando el hombro.

Ayer vimos un espectáculo de debate… ¡Es que llevo 40 años viendo esta película! ¿Por qué el PP presenta una enmienda a la totalidad de los PGE? ¡Porque gobierna el PSOE! ¡Y viceversa! Ayer lo comprobamos, y nunca jamás ninguno de los dos ha presentado un proyecto sobre el cual se pueda trabajar y negociar en 40 años. Lecciones de responsabilidad, ninguna, se pueden ahorrar los discursos. Es un teatro representado durante años en el que los papeles se intercambian.

Aquí tienen una mano tendida. Una mano moderada y firme. Si no cogen esta mano y cogen la de Bildu y ERC, jamás podrán decir que no tuvieron otra opción o que les ha obligado una oposición irresponsable que no quiere sentarse a negociar.