Revilla pronostica que a Sánchez le estallara su montaje con Bildu, ERC y Podemos a mediados de 2022

En abril de 2020, Miguel Ángel Revilla pronosticó que habría vacuna antes de un año y acertó.

Ahora, el siempre lenguaraz el presidente de Cantabria le ha dicho a Iñaki López en LaSextaNoche que el socialista Pedro Sánchez dispone ahora año y medio de tranquilidad, pero cuando falte un año para las elecciones, esto va a ser la casa de los truenos.

En otras palabras: que los proetarras de Bildu, los golpistas de ERC y los antisistema de Podemos plantearan exigencias de imposible cumplimiento y que eso dinamitará el desquiciado Gobierno de coalición ahora en el poder.

Veremos si acierta Revilla también esta vez.

El de las ‘anchoas‘ lo explicó así en su programa amigo, la noche de este 5 de diciembre de 2020:

«Ahora, el presidente del Gobierno va tener ahora un año y medio de calma porque a sus compañeros de viaje les interesa que esté Pedro Sánchez, porque piensan que con él les puede ir mejor de cara a su objetivo final que no es otro que irse de España».

«Tener que convivir y pactar con unos señores que se quieren ir de España es complicado».

A pesar de que da la impresión de captar la enormidad del problema, Revilla no tuvo empacho alguno en contribuir a blanquear en pantalla a Bildu y sus allegados, con la excusa de que son ‘legales’:

«Me indigna cuando en los parlamentos de España, cuando hay que hablar de proyectos de futuro, se siga hablando de ETA».

«ETA no existe, más allá de que haya unos herederos políticos que han renunciado a las armas. Que no han pedido perdón, muy mal, pero son un partido legal», ha señalado.

«Yo les prefiero en el Parlamento, que cuando tenía que mirar el coche con un espejo, que todavía tengo las rodillas con un callo, porque todavía no llevaba escoltas. Y yo he aparecido señalado por ETA y yo he ido a dar la cara a todos los entierros del País Vasco. A mí nadie me va a dar lecciones de lo beligerante que ha sido mi partido y yo personalmente con ETA, pero ya no existe afortunadamente».

Dicho esto, volvió a intentar -como hace siempre- perfilarse como defensor de Esapaña:

«No veo a Sánchez haciendo concesiones como las que ellos se imaginan, por lo que eso va a explotar».

«Y luego su otro socio quiere ganarle por la izquierda el voto al PSOE. Así que ahora tiene año y medio de tranquilidad, pero cuando falte un año para las elecciones, esto va a ser la casa de los truenos. Pero, de momento, ha sacado adelante unos Presupuestos».

Hablando de su reciente encuentro, este viernes en Comillas, con el líder del PSOE, Revilla aseguró haberlo visto «como una moto».

«Está crecido, pero no es para menos».

Recordó Revilla que Sánchez recuperó la secretaría general del PSOE contra pronóstico y frente al sector histórico y más sensato del socialismo español.

«Quién suponía que era capaz de armar un puzzle como el que armó para sacar adelante la moción de censura a Rajoy y hace seis meses quién apostaba por que pudiera sacar adelante unos Presupuestos con 188 votos. Pues los ha sacado».