Feroz palo de Lourdes Méndez (VOX) al Gobierno por aprobar la eutanasia: «¡Es la industria de la muerte!»

Lo grueso del último debate en el Congreso se vivió en la fecha anterior, pero en este 17 de diciembre de 2020 la calentura no bajó en la Cámara Baja.

Y es que en esta ocasión la mayoría de izquierda radical saca adelante la nueva Ley de Eutanasia que regulariza su derecho y permite al paciente la posibilidad de acabar con su vida.

Desde que fue admitida a trámite por el Congreso en septiembre de 2019, la proposición de ley ha seguido un trámite exprés. Todos los grupos a excepción de PP y Vox están de acuerdo en la norma, y así quedó demostrado en este debate. Ahora la norma pasará al Senado, pero no por ello los miembros de VOX han dejado pasar la oportunidad de clamar contra ella.

En la tribuna, la diputada Lourdes Méndez, expresó con pelos y señales lo que su partido político considera de esta ley y una frase brutal:

La eutanasia tiene dividida a la sociedad, a los pacientes y a los propios médicos. Es un tema delicado y muy importante y, desde el próximo año, aprobado en España. Aquí algunas cosas a saber:

1. La eutanasia siempre es solicitada por el paciente. Si no, no es eutanasia. Afirmar que el triaje en los hospitales, comprobar los requisitos de ingreso en UCI para optimizar los recursos y evitar el encarnizamiento, es “una eutanasia en estado puro”, es una falacia y un disparate.

2. No podemos solicitarla en nombre de un familiar. Aunque lo queramos hacer para evitarle sufrimiento, y aunque sea un planteamiento hecho desde el amor profundo, no tenemos derecho a decidir sobre las vidas ajenas. Es siempre el paciente quien debe pedir la ayuda para morir.

3. No es lo mismo que el suicidio asistido. En la eutanasia, una médica o médico le inyecta a la persona que desea morir la medicación que le causa la muerte. En el suicidio asistido, esa persona ingiere por sí misma la medicación que le proporciona la profesional.

4. Tampoco es eutanasia la renuncia al tratamiento, la sedación terminal o la supresión de medidas de soporte vital. Este tipo de prácticas no provocan la muerte, sólo permiten que la vida siga su curso. El derecho a aceptar o rechazar cualquier actuación sanitaria (consentimiento informado) es el principio fundamental de la relación médico-paciente.

5. En general, no acorta la vida de las personas enfermas, sino que la prolonga. Disponer de esa salida de emergencia, por si acaso su sufrimiento se hace intolerable, les aporta una tranquilidad y una seguridad que les ayuda a soportar la enfermedad. Muchas personas, que disponen de la opción de una muerte voluntaria, no llegan a tomar la decisión y mueren de forma natural.