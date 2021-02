Sánchez se digna a aparecer por el Congreso y Casado le muele: «¡España no merece un presidente como usted!»

Semanas y semanas sin ir por el Congreso de los Diputados el presidente Pedro Sánchez, y sin ningún tipo de rubor.

Por fin este 3 de febrero de 2021 se recuperó la positiva y democrática fórmula de los debates plenarios, y el socialista tuvo que aparecer para dar explicaciones a las preguntas de la oposición. Quizás esperaba que le recibirían con los brazos abiertos por haber traído la vacuna, como él pretende, pero la primera se la llevó en la frente…

Pablo Casado, líder de la oposición, a degüello:

Y por fin, la pregunta:

Señor Sánchez, le voy a hacer una pregunta muy directa y le recuerdo que aquí no puede mentir. ¿Por qué ha arrancado el informe del Consejo de Estado del Decreto de Fondos Europeos para ocultárselo a las Cortes? Es la primera vez en la historia democrática que se hace eso, y es un escándalo que puede anular el decreto y hundir aún más la reputación internacional de su Gobierno. ¡Esto ya es el colmo! […] España no merece un presidente como usted.

Para defenderse, el socialista intentó tirar de humor:

Usted me pide que dimita el señor Illa pero también que se marche. Me pide que confine pero también que desconfine. Me pide el mando único y más poderes para las comunidades autónomas. ¡Pero si es que no hay quien le entienda!