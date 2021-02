El colosal troleo de García Egea a Iglesias: saca en el Congreso a la niñera, el casoplón vigilado y todos los pufos podemitas

El PP tenía muchas ganas de presentar batalla en la sesión plenaria en el Congreso este 17 de febrero de 2021.

Lo hizo primero Pablo Casado, desempeñándose contra Pedro Sánchez pero apuntando sus discursos hacia Pablo Iglesias, e incidió en la misma cuestión el diputado Teodoro García Egea, en esta ocasión, ya en preguntas directas al vicepresidente podemita, todo un clásico de enfrentamientos en la Cámara Baja.

Y es que en esta ocasión estuvo especialmente sembrado el del PP, tirando sobre el escaño de Iglesias el escándalo de su niñera, la vigilancia pública de su casoplón de Galapagar y los diferentes pufos que atesoran sus podemitas…

Señor Iglesias, le entiendo cuando afirma usted que España es una anormalidad democrática . Porque un Gobierno que acosa al Poder Judicial, que coloca a una ministra de Fiscal General, del que forma parte un partido imputado por corrupción, el suyo… Es una anormalidad democrática que el Gobierno silencie al Parlamento, que defienda a un rapero más que a un autónomo, o que pague a una niñera con dinero público. Y también lo es que su Gobierno defienda a los okupas y después se ponga un Guardia Civil en la puerta de su casa para defenderlo… Convendrá conmigo en que esto no es muy normal.

Los españoles se preguntan si aparte de decir usted sandeces, trabaja algo por España… Porque está claro que usted tiene un sueldo, pero un trabajo todavía no estamos seguros.

Por eso me gustaría hacerle alguna reflexión: la TVE que usted dirige se dedica a ponerle rótulos vergonzosos a la Familia Real, de modo que ustedes también podrían poner otros rótulos. Cuando apareza usted en TVE: ‘Pablo Iglesias, dirigente de un partido imputado’, por ejemplo. ‘Yolanda Díaz, la de los cuatro millones de parados’; ‘Pablo Echenique, gran cruz a la Seguridad Social’; ‘Isa Serra, diputada y condenada a 19 meses de cárcel’; o ‘Irene Montero una ministra con asesora y con niñera’. Señor Iglesias, no hay rótulo que tape su incompetencia… Y animo a sus secuaces en TVE que cuando salga el Señor Sánchez le pongan un rótulo: «Miente todo el tiempo, no le dice la verdad ni al médico».