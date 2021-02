Abascal se mofa de Sánchez al imitarle y le hunde con un aviso: «¿No nos toma en serio?, le pillaremos desprevenido»

Santiago Abascal se mostró seguro en el Congreso de los Diputados.

Al líder de VOX no le tembló el pulso en la sesión plenaria del Congreso de los Diputados de este 24 de febrero y llegó a chotearse de Pedro Sánchez en su propia cara al realizarle una imitación durante su turno de palabra.

Ante los ataques del presidente socialista, Abascal echó en cara a Sánchez que “se trae el discurso preparado de casa, con las intervenciones preparadas contra VOX, no escucha nada de lo que decimos aquí y debe sentirse muy seguro cuando trae toda la intervención manuscrita diciendo a VOX cosas que no ha dicho en este debate, que no ha dicho en el día de hoy o cosas que no ha dicho”.