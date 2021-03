El descomunal cabreo de un diputado de VOX en el Congreso con los de Bildu por llamar «puta loca» a Olona

La tarde del martes 16 de marzo de 2021 fue para Macarena Olona. Así le habló el PSOE:

Han escondido a más de 1.000 muertos en un cajón. ¿Sonríen señorías? ¿Con casi 1.000 muertes, 11 de ellas de su partido? Estas son las cifras de la traición.

La diputada de VOX acometió un discurso absolutamente colosal desde la tribuna del Congreso de los Diputados, llamando a las cosas por su nombre y a Bildu, ETA. Ni herederos del terrorismo ni ningún otro término para suavizarlo, ETA:

La señora Lastra y su brazo armado, Simancas, posaban con ETA. ¡Con ETA! […] VOX estará siempre de frente para decirles; «¡ETA son ustedes!»

Así que el presidente de la Cámara en ese momento, el socialista Alfonso Gómez Celis, se puso de los nervios, intentando censurar a la de VOX, pero lo único que consiguió fue alterar más los ánimos.

El discurso incendiario de Macarena Olona terminó con una sonora ovación por parte de su grupo parlamentario, pero no solo eso… El escándalo en la Cámara Baja era colosal, y los políticos se empezaron a caldear.

Un diputado de VOX, además sumamente corpulento, comenzó a hacer aspavientos. Víctor Sánchez del Real estaba fuera de sí gestualizando, pero de nuevo el vicepresidente primero del Congreso solo tuvo ojos para silenciarlo a él. Del Real pedía, sin éxito, que se mirara lo que estaban haciendo los diputados de Bildu, pero fue llamado al orden por el socialista. Qué raro…

Posteriormente explicó el diputado en Twitter lo ocurrido, algo que alcanza especial repercusión a sabiendas de lo que pasaría apenas unas horas después en la misma plaza…

Bueno, ayer llamaban “puta loca” a @Macarena_Olona (lo escuchábamos claramente) mientras presidía Pleno @gomezdcelis (PSOE) que pudo ver perfectamente los gestos de dedito en la sien que dirigieron a ella y @GarciaAdanero

Pero adivinen a quién regañó en su “imparcialidad”.🤷‍♂️ https://t.co/wfMHYWGXPk — VíctorSánchezdelReal (@sanchezdelreal) March 17, 2021

Depende de quién insulte y si se ve en cámara

Efectivamente, al día siguiente y en el Congreso se formó la mundial cuando un diputado del PP mandó a Errejón “al médico” para tratar de desprestigiarle, cuando el expodemita hablaba de salud mental.

La diferencia entre se monte un buen pollo en torno a lo que se dice entre hooligans en el Congreso y no es que las cámaras y micrófonos lo capten. Si no, está visto, no pasa nada. Por eso pudieron llamaron “puta loca” a Olona con total impunidad los de Bildu.

Pero el propio Víctor Sánchez del Real dio una buena lección en su Twitter a todos los que ahora van de buenistas con lo de Errejón. Fíjense en quién tiene el dedito muy suelto para llamar loco a otro diputado en una Cámara de representantes… Sí, es Mónica García: