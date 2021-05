Sánchez dice a Casado que se le está poniendo cara de Rivera y el del PP le pega el zasca del año: «A usted, de Zapatero»

Pablo Casado, crecido tras la paliza que el centroderecha sacudió el 4-M en Madrid a Pedro Sánchez y sus aliados de extrema izquierda, salió este 12 de mayo 2021 a la ofensiva.

Con la arrolladora victoria del PP en Madrid, «¿se siente respaldado por los españoles?» ha sido la primera pregunta que ha planteado a Sánchez el líder del PP, quien le ha pedido que apruebe su plan jurídico para una ley de pandemias y que convoque un debate del estado de la nación.

Casado ha exigido de nuevo al presidente del Gobierno que convoque el debate del Estado de la nación el cual lleva tres años ya sin celebrarse.

Aprovechó, como no podía ser de otra manera, para restregarle por la cara al líder socialista los malos resultados obtenidos por el PSOE en los comicios de la comunidad de Madrid, “incluso haciendo trampas con el CIS, con el BOE…”.

“Ha sido sorpassado por Errejón, y eso no hay primarias ni mentiras que lo tapen”.

Y le preguntó por qué no lleva al Congreso el plan de reparto de los fondos europeos y por qué no saca adelante un plan B júridico, “porque las comunidades autónonas no pueden hacer más”.

leyendo el guión que le redactaron Ivan Redondo y los gurús de La Moncloa, Sánchez intentó identificar a Casado con el ex líder de Ciudadanos.

“Le miro y le escucho atentamente y la historia se repite. Se le está poniendo cara de Albert Rivera”.

En su turno de réplica Casado le sacudió el zasca del año:

“A usted se le está poniendo cara de Zapatero”.

Volviendo al del PSOE, afirmó que las ‘urgencias’ del PP no son las de los españoles, porque “lo que necesita el país es estabilidad política, la recuperación económica justa y vacunar para llegar a la inmunidad de grupo”.

“El estado de alarma es el pasado y la vacunación es el futuro”.

Sánchez ha presumido de su agenda para la recuperación y del cumplimiento de sus objetivos de vacunación.

“Ayer logramos superar los 20 millones de vacunas administradas. Y la primera semana de junio serán 10 millones los vacunados con pauta completa”. “Esta es la estrategia y la agenda del Gobierno”.

Pablo Casado no le dejó escurrirse. De nuevo volvió a insistir en el plan B jurídico para evitar más muertes y más contagios.

“No lo bloquée…En España se necesita una Ley Orgánica para restringir las movilidades, las comunidades ya no pueden hacer más”.

Tildó a Sánchez de “pato cojo” de la legislatura y le pidió que “deje de meter la cabeza en el suelo como un avestruz, porque su empecinamiento cuesta vidas”.

SANTIAGO ABASCAL PONE MORADO A PEDRO SÁNCHEZ

En el rifirrafe con Santiago Abascal, el presidente del Gobierno volvió a repetir que VOX traspasa líneas rojas, las recogidas en el artículo 1 de la Constitución, aquel que defiende el “pluralismo, la igualdad y la libertad”.

“Libertad que ponen en entredicho cuando dicen que van a cerrar los medios que son críticos con ustedes. Igualdad que atacan cuando ponen en cuestión la violencia de género o señalan a los menas. O el pluralismo que atacan ustedes que han defendido la ilegalización de partidos”. “Ustedes representan todo menos ese valor de concordia que supuso la Constitución”. “Dicen ser los defensores de la Constitución, pero aseguran que la dictadura es mejor que la democracia actual. La grandeza de la democracia es, precisamente, una sociedad en la que cabemos todos, incluidos ustedes”.

Santiago Abascal, con retranca, preguntó cuál es esa línea roja que repite que ha cruzado su formación política.

“¿Nos va a amordazar? ¿A encerrar? ¿A ilegalizar? Usted cruzó una línea, prometiendo que no pactaría con esos, con esos y con esos -en referencia a las bancadas de EH Bildu, Podemos y nacionalistas». “Cruzó una línea y cada día que pasa sin pedir perdón por ello, encerrando a los españoles en un estado de alarma ilegal”.

Abascal aseguró que el hecho de que VOX exista “ya es cruzar una línea roja para ustedes”.