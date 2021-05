Arrimadas desmonta la propaganda feminista de Montero: «Ustedes solo han conciliado a una familia y sabemos cuál es»

Ha dejado como la chata a la ministra de Igualdad.

Irene Montero, como hace el resto del Gobierno Sánchez, es muy dada a la grandilocuencia, a la propaganda de altos vuelos, aunque luego no sea más que un cascarón publicitario completamente hueco.

Así las cosas, este 26 de mayo de 2021, Inés Arrimadas (Ciudadanos) le ha pegado un buen repaso a la podemita titular del departamento de Igualdad por no haberse preocupado, como el resto del Ejecutivo sanchista, por el bien de las mujeres y por sus verdaderas necesidades.

La líder y portavoz del partido naranja comenzaba así su festival de zascas contra Irene Montero en la sesión de control al Ejecutivo en el pleno del Congreso de los Diputados:

Aportaba Arrimadas los primeros datos que pintaban la cara a la ministra podemita:

Resaltó con mucha ironía las ‘aportaciones’ del departamento de Montero en estos casi 18 meses de mandato:

Su preocupación es decir niños, niñas y niñes, denunciar que el color rosa oprime o cambiar el nombre del Instituto de la Mujer. Pero la preocupación de las españolas es tener que retrasar la maternidad porque nunca es un buen momento interrumpir tu carrera y luego muchas mujeres tienen que acudir a tratamientos de fertilidad, no tener con quien dejar a tu hijo cuando está malo porque no puede ir a la guardería, el sentimiento de culpabilidad constante que tenemos de no estar con nuestros hijos o no llegar a final de mes.