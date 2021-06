Ana Oramas desvela el lado tiránico de Laya González: «La única vez que me llamó fue para insultarme»

Para ser la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya parece tener serios problemas con la diplomacia.

No solo por haber sido incapaz de solventar el problema bilateral con Marruecos o poner a Pedro Sánchez en la agenda de Joe Biden, sino incluso en su relación con representantes de otros partidos políticos.

La portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, desveló en el Congreso de los Diputados el lado ‘tiránico’ de Arancha González Laya, quien le habría llamado para insultarle por una discrepancia durante un debate.

Durante la moción sobre la política exterior sobre Marruecos, Oramas fue con todo contra la jefa de la diplomacia española, a la que no dudó en tildar de ser «la peor ministra», así como de augurar un pronto fracaso en la política: «Su tiempo ha acabado».

La representante canaria fue contundente ante la pésima gestión de González Laya. “Este ha sido el año más largo y nefasto de la historia del país en política exterior”.

A lo que agregó: “Espero que la señora González Laya, que la única vez que me llamó, fue para insultarme a mi móvil directo y es la primera vez que le cuelgo el teléfono a un ministro. Lo digo aquí. Se había ofendido por algo que yo había dicho en la anterior. La única vez que me llamó fue para eso y cuando yo le dije: ‘¿Por qué no me explica?”.