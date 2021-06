Cuca Gamarra deja muda a Carmen Calvo con la pregunta sobre la amnistía a los golpistas

Carmen Calvo era consciente de que iba a tener que comerse un ‘brownie’ nada apetecible.

Con Pedro Sánchez de viaje por tierras argentinas, a la vicepresidenta primera del Gobierno socialcomunista le iba a tocar el papelón de defender lo indefendible con respecto a los golpistas catalanes.

Y la primera estocada no tardó en llegar este 9 de junio de 2021 en el pleno del Congreso de los Diputados.

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cuca Gamarra, era muy directa a la hora de dirigirse a la segunda de Sánchez en el Ejecutivo:

Proseguía Gamarra con su chorreo dialéctico contra la vicepresidenta socialista:

Asimismo, la portavoz de los populares en el hemicilo de la Carrera de San Jerónimo criticaba al Ejecutivo sanchista la aceptación del golpista Oriol Junqueras en la mesa de diálogo:

Calvo salió por peteneras intentando acusar a la diputada del partido de Pablo Casado de estar poco menos que haciendo política-ficción.

Pero la realidad es que la vicepresidenta no contestó a lo que se estaba preguntando y, en ese sentido, demostró una habilidad innata para quedarse muda:

La primera parte de la formulación de su pregunta, me imagino que es una anotación preventiva para lo que van a hacer ustedes el domingo. ¡Allá cada quién! Y la parte final, que es donde usted formula la pregunta, no voy a contestar a nada que no haya ocurrido. ¿O es que van ustedes a intentar también el control preventivo en esta Cámara?

Ya en el turno de réplica, Calvo siguió con su canturrela contra el PP y acabó sacando, como era previsible, el manido y manoseado comodín de VOX y la segunda edición de la foto de Colón.

La cara de la vicepresidenta primera era un poema cuando Gamarra recordaba que cerca de 300.000 socialistas están en contra del compadreo de Sánchez con los golpistas y de que el 4-M hubo un trasvase de votos del PSOE al PP de Ayuso.

Por eso respondió de esta manera:

No se preocupe de los militantes de mi partido. Preocúpese de los compañeros suyos que no van a venir el domingo a acompañar al señor Casado a la segunda parte de la foto de Colón. ¿Sabe qué es lo que les pasa a ustedes, al PP? España no necesita a VOX, a la ultraderecha, ya les tenemos a ustedes que van detrás de ellos. Ustedes no son alternativa, no tienen ningún proyecto, no tienen nada en lo alto de la mesa, absolutamente nada, por eso se van a la plaza de Colón a seguir enfrentando a Cataluña contra España y a España contra Cataluña, a lo que ustedes han contribuido durante 10 largos años.