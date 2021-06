VOX acorrala a TVE con las tropelías cometidas por la ‘verificadora’ de Jesús Cintora

Ha dejado, nunca mejor dicho, las cosas claras.

Manuel Mariscal, parlamentario de VOX en el Congreso de los Diputados, no se anduvo por las ramas el 15 de junio de 2021 en la Comisión de Seguridad Nacional.

En esa jornada comparecía Clara Jiménez, fundadora de Maldita.es, uno de los verificadores que trabaja para la socialcomunista TVE y, más en concreto, para Jesús Cintora en ‘Las cosas claras‘.

En una intervención de unos dos minutos, el miembro del partido de Santiago Abascal en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo hundió por completo no solo el supuesto prestigio de esa empresa, sino también de la propia televisión pública por tragarse como una bendita las ‘verificaciones’ de Maldita.es.

Así comenzaba Mariscal su exposición:

¿Qué pasaría si yo aquí, en estos momentos, dijese que la mascarilla no sirve para protegerse del coronavirus? Usted diría que soy un negacionista y que estoy difundiendo bulos. Pues esto es lo que dijo el Gobierno nada más comenzar la pandemia, cuando se produjeron los primeros contagios masivos. Y esto es lo que ustedes dijeron en maldita.es: «No, no hacen falta las mascarillas para protegerse del coronavirus, es mejor lavarse las manos con frecuencia». ¡Qué casualidad! ¿Verdad?

Proseguía el de VOX con su repaso a Clara Jiménez:

A continuación, ponía ejemplos de cómo se azuzaba desde la empresa escogida por Jesús Cintora el odio contra políticos del PP, Ciudadanos y VOX:

He hecho un ejercicio que animo a hacer a todos los españoles. He entrado en el apartado ‘nosotros’ de maldita.es y he buscado quién forma el equipo que se encarga de explicarnos cuál es la verdad de los hechos y he buscado en Twitter qué dicen de VOX, del PP y de Ciudadanos y dicen de todo, que si somos racistas, homófobos, cavernícolas. Uno de ellos, en su cuenta de Twitter, dice: «Ortega Smith, además de un poco nazi, es un machista de mierda. ¡Vaya sorpresa!» O sobre nuestro portavoz, Iván Espinosa: «Es un fraude, además de un nazi».