Santiago Abascal respalda a Pablo Casado y le anima a presentar una moción de censura a Pedro Sánchez

Se puede decir más alto, pero no más claro.

Santiago Abascal, líder de VOX, decidió dejar atrás viejas rencillas con el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y le animó a que presentase una moción de censura contra Pedro Sánchez, una medida que él mismo y su partido respaldarían.

El presidente del Gobierno, que comparecía este 30 de junio de 2021 en una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de la última reunión del Consejo Europeo, se llevó un auténtico revolcón a cuenta de los indultos concedidos a los golpistas el 22 de junio de 2021.

Abascal, que en octubre de 2020 ya presentó una moción de censura contra el inquilino de La Moncloa con un resultado completamente desfavorable, invita ahora a un Pablo Casado que, pese a haber exigido la disolución de las Cortes y la convocatoria anticipada de elecciones, opte por la vía de intentar derribar al presidente del Ejecutivo español por medio de la aritmética parlamentaria.

El presidente de la formación ‘verde’ recordaba que el papel desplegado por el Ejecutivo socialcomunista se hacía acreedor a una moción de censura semanal:

Asimismo, Abascal no dudaba en repetir las falsas promesas de Pedro Sánchez respecto de su negativa a compadrear con los separatistas y mucho menos a que se indultara a los golpistas encarcelados:

El de VOX era muy claro en su planteamiento hacia Pablo Casado:

Señores del Partido Popular, asuman su responsabilidad y presenten una moción de censura contra este Gobierno. El señor Sánchez, ya lo ha visto, lo ha dicho hoy aquí. Se cree que usted no se atreve, señor Casado, porque se cree que usted no puede o no va a ponerle en apuros. Nosotros creemos que a los españoles hay que devolverles su voz en las urnas. Si presentan una moción de censura, nosotros les apoyaremos, sin reproches.

Reclamaba al líder del Partido Popular que no se opusiera tan rápido a ese planteamiento:

No digan que no tan rápido. No se precipiten. Dicen que no dan los números. ¿Lo han comprobado? ¿Han hablado ustedes con el resto de los partidos? ¿No creen ustedes que muchos diputados que en su día apoyaron a este Gobierno o votaron en contra de la moción de censura no podrían volver a explicar en sus circunscripciones el apoyo del Gobierno a la concesión de los indultos a los golpistas? Sé que puede llevar tiempo y por eso le pedimos, señor Casado, que empiece hoy mismo. Es su responsabilidad, la de, al menos, tratar de conseguir los apoyos necesarios le lleve el tiempo que le lleve. No le estamos metiendo prisa, no le ponemos plazos.