Abascal abochorna a Sánchez: «Va a una mesa de negociación con golpistas y la moneda de cambio es España»

Ya era hora de que el presidente del Gobierno acudiera a la sede de la soberanía nacional para rendir cuentas ante la oposición.

Por fin este 15 de septiembre de 2021 llegó la primera sesión de Control, en un pleno marcado por la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat de la Cataluña, y que arrancó como siempre, con Pablo Casado arremetiendo contra Pedro Sánchez.

En esta ocasión, el Presidente se lo había puesto a huevo con sus necias palabras en TVE vanagloriándose de haber vacunado a todo el mundo: «Su cesarismo y desprecio a la oposición llega a tal extremo que hay que darle las gracias por vacunar a los que no le votamos», le espetó con toda la razón del mundo el popular:

Bienvenido al Parlamento, después de 80 días sin dar la cara. Su cesarismo y desprecio a la oposición llega a tal extremo que hay que darle las gracias por vacunar a los que no le votamos. Usted, que no dice la verdad ni al médico, oculta que son las autonomías las que vacunan con las vacunas que les da Europa.

Después llegaría el turno para la ‘pregunta’ de Santiago Abascal, que el líder de VOX utilizó para criticar duramente a Pedro Sánchez por intentar demonizar a VOX, eso sí, mientras callan ante los crímenes y agresiones que no pueden rentabilizar políticamente.

Señor Sánchez, ¿qué más va a ceder a los enemigos de España con tal de atornillarse un minuto más en ese escaño? Porque ahora va usted a una mesa de negociación con golpistas donde la moneda de cambio es la soberanía de España, es la traición a la Justicia que condenó a los malhechores golpistas, es la traición al pueblo y al Rey… Pero a usted eso no le importa, tampoco le importa que quemen comisarías o que hagan homenajes a psicópatas terroristas en Mondragón, a usted solo le importa usted.

Pero como VOX es el único partido que le dice a usted que preside un Gobierno ilegítimo y que mantiene una distancia infinita con ustedes por su pacto con golpistas y terroristas, y es el único partido que recurre ante los tribunales su vulneración de derechos y libertades de los españoles, ustedes se dedican a la demonización de VOX y a fantasear con nuestra legalización. Ahora les ha dado por acusarnos de crímenes de odio contra mujeres, inmigrantes, homosexuales, incluso de crímenes que no han ocurrido. Nos acusan del montaje de los sobres, del montaje de Malasaña. Y de los crímenes reales no les hemos oído ni una palabra, de la manada magrebí, la chica que fue atacada por unos MENAS a unas calles de aquí, ni una palabra del joven de Melilla agredido por otro magrebí. Si las víctimas no sirven para demonizar a VOX, ustedes callan.

Ustedes quieren amordazar a los españoles mientras están con sus enemigos, que son los que asaltan nuestras fronteras, nos quieren llevar a la ruina, dividir el país y llevar el pánico a las calles, ¡lárguese ya señor Sánchez, por favor!