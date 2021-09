Gil Lázaro a Grande-Marlaska: «Sus patrañas permiten a alguna ‘Pringada’, movida por algún ‘Rufián’, decir que hay que matar a VOX»

Tirón de orejas de los que hacen afición al ministro del Interior.

Con la falsa denuncia del joven gay de Malasaña aún caliente, el parlamentario Ignacio Gil Lázaro (VOX) aprovechó el primer pleno de nuevo período de sesiones en el Congreso de los Diputados para pedirle explicaciones a Fernando Grande-Marlaska y, de paso, su dimisión:

Señor ministro, la falsa agresión homófoba de Malasaña ha vuelto a demostrar su vileza. Usted empezó culpando a VOX y cuando la Policía descubrió la verdad, usted culpó a la Policía por no haberle informado antes. Su reiterada conducta sectaria le convierte a usted en un peligro para la seguridad y la convivencia de los españoles y en una vergüenza para los cuerpos bajo su mando. En estas circunstancias, ¿por qué no dimite ya de una vez?

Sin embargo, Marlaska, parapetado tras un rictus de prepotencia, respondió que:

Ya le dije en una ocasión, señor Gil Lázaro, que no le iba a dar ninguna excusa para que no madrugase los miércoles, pero ante las falsedades que sigue vertiendo usted y que, al parecer, no puede apartarse de las mismas, únicamente le puedo decir que si esas son las razones, las falsedades, para pedir mi dimisión, no tengo ninguna voluntad de dimitir. Así que tranquilo, siéntese y descanse que tiene al menos para dos años más.