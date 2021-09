Espinosa de los Monteros hunde a Echenique por insultar al periodista que preguntó por ‘El Pollo’ Carvajal: “Me alegro que seamos mejores que ellos”

Las declaraciones de Hugo ‘El Pollo’ Carvajal tiene a Podemos con los nervios a flor de piel.

Al conocer que el nombre de Pablo Iglesias salió durante las declaraciones del exjefe del Servicio de Inteligencia en la Audiencia Nacional (donde además prometió llevar pruebas de sus acusaciones contra el exlíder de Podemos), la extrema izquierda ataca a cualquiera que saque a la luz los vínculos del partido de extrema izquierda con el régimen chavista.

Así lo demostró Pablo Echenique al insultar al periodista de ‘Estado de Alarma’ que solo quería conocer su valoración de la información que vincula los orígenes de Podemos con la dictadura venezolana.

«Yo no tendría problema en contestarte si no pensase que contestarte es una falta de respeto a tus compañeros que son periodistas de verdad», insultó Echenique.

El periodista de ‘Estado de Alarma’ replicó que: «La falta de respeto es también la de los compañeros que nunca me dan paso. Que no seamos un medio palmero no nos convierte en menos periodistas».

Ante eso, Echenique insistió: «Tengo mucho respeto por tus compañeros que son periodistas de verdad y por eso no te voy a contestar».

⚫ Echenique insulta al periodista de @edatvoficial @JosuBarcenas por preguntarle por el "Pollo Carvajal". ➡️ Sus ruedas de prensa eran plácidas hasta nuestra llegada al Congreso, pero ahora se tiene que enfrentar a las preguntas que nunca le hacían. Y le escuece. pic.twitter.com/F6pkqUuqmM — Estado de Alarma TV (@EstadoDAlarmaTV) September 21, 2021

El nuevo ataque de Podemos a los medios de comunicación críticos llevó a que hasta el portavoz de VOX en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, le diera un palo a Echenique y su formación.

“Lo primero que quiero es unirme a la ola de solidaridad e indignación que mostraron sus compañeros. Nosotros contestamos a todas las preguntas, incluso las de ‘El Plural’, ‘Público’, ‘Eldiario.es’, ‘El País’, medios que están desacreditados pero que tienen derecho a opinar y si están aquí y están acreditados tienen derecho a preguntar”, empezó Espinosa de los Monteros.

Lo que aprovechó para matizar que: “he oído alguno anoche en televisión, diciendo que nosotros atacábamos a los periodistas. Bueno… yo les invito a que repasen los vídeos de lo que yo digo en las rueda de prensa y comprobar si yo ataco a alguien o si defiendo ideas y contesto, a veces, a lo que no son preguntas, sino acusaciones”.

Finalmente, el portavoz de VOX acabó lanzando un misil contra Echenique y Podemos: «Me alegro que seamos mejores que ellos”.

El corresponsal de Onda Cero se solidariza con su compañero y le repite a Echenique la misma pregunta

Ante el silencio de la mayoría, el corresponsal de Onda Cero José Ramón Arias ha utilizado su turno para repetir la misma pregunta del periodista de ‘EDA’ que quedó sin contestar por parte de Echenique.

«Soy un periodista de Onda Cero, llevo 25 años de profesión, no sé si me considero un periodista de verdad pero me gustaría que respondiera la pregunta del compañero».

Echenique enmudeció: «Por deferencia a usted lo haré. Llevamos una década con estas cloacas, se dice que recibimos financiación de Venezuela, de Irán y de Mordor, que se quite de la cabeza que esto hace daño a Unidas Podemos, la gente no compra basura de las cloacas. Esto hace daño al oficio noble del periodismo porque se difunden cosas que no son verdad».