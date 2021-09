Tángana en el Congreso: Un diputado de VOX, expulsado por llamar “bruja” a una representante del PSOE

Una tángana en el Congreso de los Diputados acabó con un diputado de VOX expulsado del Pleno.

José María Sánchez García tuvo que abandonar la sala después de negarse tres veces a retirar el calificativo de «bruja» que ha dirigido a la parlamentaria del PSOE Laura Berja.

El vicepresidente primero de la Cámara Baja, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que en ese momento presidía la sesión, ha llamado al orden en tres ocasiones a Sánchez García y ante la negativa de este a desdecirse ha optado por expulsarle del Hemiciclo.

Ante el revuelo generado, el vicepresidente ha suspendido la sesión durante unos minutos hasta que el diputado de VOX ha aceptado retirar el insulto dirigido a la socialista.

La sesión se ha suspendido durante escasos minutos, tiempo en el que el diputado de la formación que encabeza Santiago Abascal ha permanecido sentado en su asiento.

Ujieres de la Cámara se han acercado a intentar convencer al diputado para que abandonara el Hemiciclo, mientras el vicepresidente primero le continuaba rogando en reiteradas ocasiones que abandonara para poder reanudar el debate.

“Atendiendo al reglamento usted debe abandonar el Hemiciclo, después podrá presentar los recursos que quiera”, ha insistido Gómez de Celis, momento en el que el diputado ha bajado la escalinata y se ha puesto a hablar con sus compañeros Javier Ortega Smith, Iván Espinosa de los Monteros y Macarena Olona.

Tras una breve conversación con estos, ha tomado asiento al lado de Olona y ha retirado el calificativo a la diputada socialista. “Retiro que la he llamado bruja”, ha afirmado. Acto seguido, Gómez de Celis ha reanudado la sesión.

Poco después de los hechos, que rápidamente se han hecho virales en redes sociales, VOX ha denunciado la “arbitraria actuación del vicepresidente del Congreso”.

“No se puede llamar al orden y expulsar en consecuencia a quien no altera el orden, sino que a preguntas del presidente se niega a retirar una expresión. El presidente podía haber ordenado por sí mismo que la expresión no figuraría en el diario de sesiones, pero no más. La actuación de Gómez de Celis ha sido, por tanto, abusiva y manifiestamente contraria al Reglamento”, han señalado desde la formación de Abascal.