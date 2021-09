Espinosa de los Monteros (VOX) retrata al socialcomunismo: «¿Diálogo? De los 11 ministros convocados, solo hay seis hoy»

La ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que participa en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, así como una gran parte del Ejecutivo, ha provocado que se hayan caído la mayoría de las preguntas en la sesión de control al Ejecutivo en el Pleno del Congreso.

Precisamente eran tantas las ausencias que de ellas se ha valido el portavoz de VOX Iván Espinosa de los Monteros para arremeter contra el Ejecutivo. Así se lo planteaba al ministro de la Presidencia Félix Bolaños:

Ustedes vienen hoy con el monotema: el diálogo y el buen tono, pues con buen tono voy a decir que este es el Gobierno más grande de la democracia y el que menos se somete al control de esta Cámara, y eso que es lo más importante que tienen que hacer, ¡vaya diálogo señor ministro! Mire, ustedes siguen despreciando al Congreso. De los 11 ministros convocados, ustedes solo traen seis. Yo hoy había formulado una pregunta, a la vicepresidenta, no a usted (por Félix Bolaños), además que no está de viaje, está aquí. Pero se esconde tras usted. Cualquiera pensaría que tiene algo que ocultar. Dialoguemos, pero para que dialoguemos, tienen ustedes que estar presentes. Se lo voy a preguntar literalmente, ¿qué opinión le merece a la vicepresidenta del Gobierno que el pasado miércoles se retirada la bandera de España antes de la comparecencia del presidente de la Generalitat?

Bolaños: «Ustedes son diferentes a nosotros, afortunadamente»

«Estoy encantado de hablar con usted aunque sea en este formato, porque le he llamado tres veces y no ha tenido a bien ni hablar conmigo ni reunirse conmigo. Y no ponga excusas de cuartos oscuros, no ponga excusas, nos reunimos donde usted quiera, porque a mi lo que me gusta es dialogar con las personas que piensan diferente. Lo único que puede pasar es que se le abra usted un poco la mente. No me gusta solucionar los temas a bofetadas, así no se solucionan los temas de convivencia», replicó Bolaños.

Espinosa de los Monteros ha rechazado reunise con él porque el Gobierno pacta con independentistas y Bildu y les ha acusado de «traicionar» a España por sentarse en una mesa de diálogo con Cataluña.