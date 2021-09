Sergio Sayas (UPN) le ajusta las cuentas a Nadia Calviño por la indecente foto del Gobierno con Bildu

Es la foto de la infamia y de la indecencia.

Pero el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez se siente seguro y por eso no le importa que salgan a la luz sus fotos con EH Bildu.

Al fin y a la postre, los herederos políticos de ETA son esenciales para poder sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado y al jefe del Ejecutivo no le quita el sueño tener que pactar con dirigentes que no tienen aprecio alguno por España.

Por eso no es de extrañar la tranquilidad que denotaba en la tarde del 23 de septiembre de 2021 la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, durante su comparecencia en la Comisión Mixta para la Unión Europea del Congreso de los Diputados.

Aún así, la responsable económica de Pedro Sánchez tuvo que pasar por el trago de escuchar el tremendo repaso que le dio el parlamentario Sergio Sayas, de Unión del Pueblo Navarro.

Y es que a este político, como a la gran mayoría de los españoles, le provoca el vómito ver en bucle la famosa foto del Gobierno, con Félix Bolaños a la cabeza, reunido con dirigentes de EH Bildu como Maite Aizpurua y Oskar Matute:

Señora vicepresidenta, ¿ve esta foto? Esta foto de la infamia, esta foto de la indecencia es la de su Gobierno con Bildu. Esta foto, que se produjo el 22 de septiembre, no solo refleja una infamia y una indecencia. Refleja otras cosas. Esta foto refleja que el Gobierno ha renunciado a hacer acuerdos de Estado porque no se puede sentar en una mesa con quienes quieren romper el Estado y hablar de pactos de Estado.

Esta nueva normalidad me avergüenza y me indigna a partes iguales. pic.twitter.com/gIy69cJ1Oq

Sayas proseguía con su repaso ante una Calviño que no podía hacer otra cosa que aguantar a duras penas el chaparrón dialéctico:

Cuando esta gente se sienta en esa mesa, hay muchos españoles que nos levantamos de esa mesa porque con esta gente no nos vamos a sentar. Porque no vamos a hacer un plan de país con una fuerza política que no puede ser considerada un partido democrático. Estos son sus socios de Gobierno. ¿Qué le dicen en Europa a usted cuando ven una foto de la infamia como esta? No se puede hacer un plan de país sin buscar el acuerdo de la gran mayoría de españoles. Y el Gobierno, en vez de estar eligiendo España, está eligiendo radicalidad. Y nosotros y la gran mayoría de los españoles no vamos a estar en la radicalidad.