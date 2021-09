Yolanda Díaz ‘apoya’ los ataques a la Policía y Olona le retrata: «Eso es Podemos, violencia y desestabilización»

Yolanda Díaz evitó salir en defensa del Cuerpo Nacional de Policía (CNP).

Este 29 de septiembre, la ministra de Trabajo no condenó las acusaciones que, desde su partido (Podemos), han realizado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a las que acusan de hacer “montajes policiales” para acusar a ciertas personas.

Su silencio cómplice de los ataques contra la Policía Nacional ha sido denunciado en el Congreso de los Diputados por Macarena Olona, al preguntarle si el diálogo social se hace “a patadas” y si defiende a un grupo muy concreto de trabajadores: los agentes de Policía.

En este sentido, hacia referencia al diputado de Podemos Alberto Rodríguez, acusado por patear a un policía en una manifestación 2014 y que “hoy sigue agarrado a su escaño y a su aforamiento”. Justamente, el presunto agresor se ha defendido, con el apoyo del resto de su partido, alegando que todo se trata de un “montaje policial” en su contra.

Una acusación contra el Cuerpo Nacional de Policía que, al juicio de Olona, supone un “nuevo ataque inadmisible” por parte de Unidas Podemos a una institución “básica de la democracia”, como es la Justicia, y que se suma a otras ofensas contra los medios de comunicación o la Monarquía.

Por lo que la diputada de VOX aprovechó el respaldo de Yolanda Díaz a las teorías de la conspiración de su partido de extrema izquierda para retratarles: “Eso es Podemos, violencia y desestabilización”.

“¿Así entiende usted el diálogo social y las políticas de empleo, a patadas?”, acorraló con su pregunta Olona a la también titular de Trabajo para trasladarle que tenía la oportunidad de proteger a los “servidores públicos” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante esos ataques a su labor que atribuye a Unidas Podemos y negar los “montajes” para acusar a determinadas personas.

Díaz ha sido incapaz de responder a las palabras de Olona, por lo que (sin rechazar los ataques a la Policía) alegó: “A pesar de que usted y yo tengamos una profunda diferencia, ha de entender que el diálogo social sirve para la convivencia democrática. Eso sí, dialogan los que piensan diferentes y los que compartimos una voluntad común. Yo tengo dudas de que ustedes tengan voluntad común. No hablan con nadie, no hablan con los medios, no hablan con el Gobierno, no hablan con otros partidos políticos, ni con los sindicatos ni patronales”.