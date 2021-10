El Parlamento asalta la memoria histórica con una nueva ley sectaria que establece qué recordar y cómo

Este 14 de octubre se da el pistoletazo de salida en el Congreso de los Diputados a una de las tramitaciones parlamentarias de mayor gravedad en la historia de nuestra democracia: la nueva Ley de Memoria Democrática.

Y es que, no nos engañemos, desde este Parlamento con mayoría de socialistas, podemitas, independentistas y filoetarras, se puede minar gravemente la democracia. Y lo van a hacer. Aunque de momento tengan pegas por doquier de los rufianes (ERC).

Es el mayor ataque a la libertad de cátedra que se haya dado nunca en el Occidente Democrático, por la aplicación de una norma que sepultaría la investigación sobre la realidad de la II República. Ningún Parlamento en el mundo tiene la facultad de legislar sobre la verdad o sobre lo que cada uno quiere pensar y recordar. Pero esto es España.

Será el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el encargado de presentar en la tribuna del Congreso la Ley, que ahondando un poco más muestra algunas costuras de lo más peligrosas…

Cuenta El Debate que esta nueva ley va a sepultar entre otras cosas la realidad de la Guerra Civil. Un gran ejemplo de lo que es el resto del texto.

En el campo de la Guerra Civil, que por sus naturales características provoca represiones en ambas retaguardias, sólo pueden ser estudiadas las víctimas de los nacionales, excluyendo de su conocimiento las matanzas sistemáticas llevadas a cabo por las checas de los partidos del Frente Popular y del PNV, los asesinatos masivos de Paracuellos, en los navíos prisión, en la mina de Camuñas (Toledo), en los trenes procedentes de Jaén o en los desfiladeros del Pirineo leridano.

Sus víctimas principales fueron religiosos, militares, miembros de partidos derechistas, propietarios agrícolas y acólitos de asociaciones piadosas de la Iglesia. Del mismo modo, tampoco pueden estudiarse a los voluntarios internacionales que ayudaron a los nacionales, donde no sólo estuvieron presentes alemanes e italianos, sino irlandeses, portugueses, franceses y rusos blancos. No obstante, tampoco se puede investigar la incitación al odio contra el «moro», en la propaganda de los frentepopulistas, por su vinculación a las unidades de regulares y de la Mehal-la Jalifiana. Tampoco sería posible estudiar la represión republicana contra los combatientes no comunistas, como anarquistas o troskistas, depurados en la retaguardia, como fue testigo George Orwell. Cómo la desarrollada por el diputado comunista francés, Andre Marty, en Albacete, en cuyo informe al comité central de su partido, afirmaba haber eliminado a cinco centenares de brigadistas por desviacionismo ideológico.