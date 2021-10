Carla Toscano (VOX) trolea la ley contra las miradas impúdicas de Irene Montero: «Señor Simancas, ¿me está mirando?»

Han sido 15 minutazos de estacazo tras estacazo al Gobierno socialcomunista.

Y más en concreto a la titular de Igualdad, Irene Montero.

La de Unidas Podemos no podía esperarse ni de lejos que su ley de libertad sexual fuese a quedar troleada y desvencijada por los cuatro costados.

Carla Toscano, parlamentaria de VOX, sacó a relucir desde la tribuna del Congreso de los Diputados todo el ingenio para demostrar la solemne bobada que supone esa normativa.

Concretamente dejó por los suelos ese punto en el que se pretende sancionar y penar las miradas impúdicas de los hombres hacia las mujeres.

Y no se anduvo por las ramas la política del partido de Santiago Abascal.

Ella fue directa al grano:

Señor Simancas, ¿me está mirando? ¿Señor Guijarro? Es que a lo mejor no me gusta cómo me miran. Si fuera otro tipo de mujer, por esa mirada les podría denunciar por acoso y violación y habría que creerme porque soy mujer, porque yo lo valgo.