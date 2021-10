Casado sonroja tanto a Sánchez que hasta consigue una respuesta sobre Otegi y los etarras

Un día absolutamente complicado para Pedro Sánchez en el Pleno del Congreso este 20 de octubre de 2021, dado el ruido que se ha generado en torno a las palabras hipócritas de Otegi pidiendo perdón a las víctimas de ETA diez años después.

Como el socialismo se deja querer y los Presupuestos están cada vez más cerca, la pregunta-discurso de Pablo Casado en esta ocasión fue más fácil de escribir que nunca.

El del PP, absolutamente duro y directo al cuello:

«Con Bildu no vamos a pactar, si quiere lo digo 5 veces o veinte, esa pregunta ofende. Con Bildu no se acuerda nada. Usted dijo esto en campaña, ¿por qué nos engañó? Usted ha dejado atrás a las víctimas del terrorismo, no se puede pactar y blanquear para seguir en el poder a los que justifican el asesinato de 800 inocentes. Otegi no es un hombre de paz, es un terrorista…

¿Va usted a sacar de la cárcel a 200 terroristas para que le apoyen sus Presupuestos? Responda, diga sí o no. Usted lo que tiene que hacer es romper con Bildu hoy mismo, a ellos no les debemos nada, a las víctimas del terrorismo les debemos todo: ¡memoria, dignidad, verdad y Justicia!