Magistral ‘zasca’ de un periodista a Gabriel Rufián: «Usted no es nadie para decir que soy de extrema derecha»

Gabriel Rufián recibió una somanta de palos por su último desprecio a los medios de comunicación.

El periodista de 7NN, Josué Cárdenas, quería conocer el posicionamiento de ERC sobre la nueva Ley de Seguridad Ciudadana impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez y de la protesta de los agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil contra la misma. Sin embargo, el diputado catalán volvió a reusarse a responder a los medios incómodos para la extrema izquierda.

“No participamos de burbujas mediáticas de la ultraderecha”, dijo Rufián como ya ha hecho a los periodistas de ‘Estado de Alarma’ o de ‘OkDiario’. Sin embargo, no esperaba que Josué Cárdenas le plantara cara

“Pero Sr. Rufián como comprenderá es un nuevo medio y usted no es nadie para decirme si soy extrema derecha o extrema izquierda. Yo le pregunto y no le digo si es usted de extrema izquierda, si es independentista o si es golpista…no utilizo ninguno de estos términos, que usted si utiliza conmigo”.

Rufián no entró en razón y lanzó un borde: “Opino lo mismo que hace 20 segundos”. Lo que llevó al periodista a tener que responder de nuevo: “Yo también opino lo mismo y le agradecería que me respondiera, porque sería una falta al decoro de esta cámara. Usted cobra un sueldo, por favor si me pudiera responder se lo agradezco”.

Sin embargo, el diputado de ERC se mantuvo en su escondite del “no participamos de burbujas mediáticas de la ultraderecha”. Si bien el periodista le recordó que “no estoy valorando su ideología” y le pidió no cuestionar la suya, el independentista no dio marcha atrás.

Ante la falta del apoyo del resto de los compañeros de los medios de comunicación, Rufián abandonó la sala de prensa sin dejar clara cuál es la postura de ERC sobre la Ley de Seguridad Ciudadana.

Choques anteriores

El portavoz de ERC no fue capaz de responder por qué prefiere hacer el ridículo en los medios de comunicación afines a la izquierda y extrema izquierda, mientras que opta por ignorar las preguntas más incómodas de los periodistas acreditados en el Congreso de los Diputados.

Este 29 de octubre, el periodista Rodrigo Villar de ‘Estado de Alarma’ fue contundente en su pregunta a Rufián: “¿Por qué prefiere bailar bachata y perrear en la Cadena SER a contestar a medios acreditados en el Congreso?”.

La señal de incomodidad del diputado fue visible. Primero mirando de un lado a otro y, al no encontrar argumentos o una frase ocurrente, lanzó un suspiro ante de la ya habitual muletilla: “no participamos de burbujas mediáticas de la ultraderecha”.

El enfado de Rufián recuerda al que, junto a Mireia Vehí, el pasado 19 de octubre, cuando les recordaron que son todos los españoles quienes pagan sus salarios.