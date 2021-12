Imponente bronca de Macarena Olona en el Congreso: «¡A mí no me señale y dé la cara!»

El discurso de la diputada de VOX, Macarena Olona, sobre la tribuna del Congreso de este martes 30 de noviembre de 2021 fue absolutamente sobrecogedor.

El asunto escogido por la diputada fue el crimen horroroso de Lardero, en el que fue asesinado el pequeño Álex de solo 9 años, por una bestia que jamás debía haber salido de la cárcel y que señala directamente la gestión deleznable del ministro Marlaska.

Por suerte, ni Olona ni VOX olvidan el crimen acaecido un mes atrás y lo lleva de nuevo a la Cámara de todos los españoles, para que pague quien debe:

Fue entonces, en medio del discurso de Olona, cuando llegó la bronca en el Congreso. Una voz de la bancada socialista y un dedo acusador surgió entonces, animando aún más a la de VOX:

¡A mí no me señale! ¡A mí no me señale, señoría! ¡Porque le habla la voz del pueblo! Esto es lo que hacen, señorías, señalar con el dedo cuando les ponemos delante de un espejo. Y no dar la cara. Y permitir con sus políticas sectarias que asesinatos como el del pequeño Álex se vayan a seguir produciendo.