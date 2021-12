Rosa Díez: «La censura ha vuelto con la pulsión totalitaria del caudillo Sánchez»

El recorrido de esta polémica será todo lo largo que quiera Meritxell Batet.

La presidenta del Congreso de los Diputados tiene ante sí la gran oportunidad de poder mandar a esparragar a los responsables de comunicación de las formaciones que han firmado un escrito en el que le piden que ponga de patitas en la calle o, al menos, limite la presencia de ciertos medios de comunicación en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo.

Rosa Díez, la que fuera fundadora de Unión, Progreso y Democracia y perfecta conocedora de la vida parlamentaria, no puede hacer otra cosa que llevarse las manos a la cabeza ante el auténtico atropello que se está cometiendo contra la libertad de expresión.

La que también fuera una de las mujeres fuertes del socialismo vasco no se para en barras y llama a las cosas por su nombre.

Para Díez, ha vuelto la censura. Y todo por ‘cortesía’ de Pedro Sánchez, al que no duda en calificar de «caudillo»:

La expolítica magenta tampoco alberga dudas sobre cuál será la actitud del presidente del Gobierno respecto a esta petición.

La analista da por hecho que Pedro Sánchez no va a censurar el comunicado porque, entre otras razones, está la firma del propio PSOE:

No creo… Es el dueño del primer partido que lo impulsa…Además lleva entre los firmantes a grupos que aún no han condenado el asesinato de periodistas, y no creo q sea un descuido. https://t.co/dZ1Q4sWIS0

— Rosa Díez (@rosadiezglez) December 1, 2021