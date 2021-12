¡Zasca!: Mariano Rajoy (PP) se cachondea sin piedad del pardillo Gabriel Rufián (ERC)

En toda la boca y por partida doble. Y no le ‘meó’ Mariano Rajoy a Gabriel Rufián encima, como se decía antes en los pueblos de España, porque Dios protege a los tontos y el diputado de ERC es tonto de campeonato.

Rajoy ha dado un monumental repaso al pardillo Rufián., que ha quedado como ignorante y mentiroso.

El expresidente del Gobierno se ha sentado este lunes 13 de diciembre de 2021 como compareciente en la comisión de investigación del Congreso sobre la Operación Kitchen. A pesar de que el diputado de ERC intentó acorralar al expresidente del Gobierno, pero cada una de sus preguntas fueron respondidas con un ‘zasca’ que no solo dejaron al independentista en ridículo, sino que incluso le marcaron como mentiroso.

Uno de los momentos más divertidos para Rajoy fue cuando un nervioso Rufián empezó a confundir las fechas

Veo que Mariano Rajoy no ha perdido su esencia. Se sienta en una comisión de investigación, vacila a Gabriel Rufián -le hace reír- y se pone a hablar de su nuevo libro. pic.twitter.com/f9dwlwJSWj

Si bien el primer ‘zasca’ se lo dio con humor Mariano Rajoy, en el segundo ya se veía que se estaba cansado del independentista, más aún después de que le acusara sin pruebas de mentir:

“Usted no puede venir aquí y preguntarme por qué miente. Y es que usted no me lo puede preguntar. Porque usted da por hecho que yo miento, con lo cual quien miente es usted. Usted está mintiendo en esta cámara amparándose en que es inviolable”.