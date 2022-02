La penosa ‘confesión’ de Mertxe Aizpurua (Bildu) tras verse acorralada por dos incómodas preguntas de Javier Negre

Mertxe Aizpurua se vio acorralada este 1 de febrero en el Congreso de los Diputados.

A la portavoz de EH Bildu se le quedó cara de póker cuando Javier Negre, director de ‘Estado de Alarma’, le soltó dos incómodas preguntas que la dejaron entre la espada y la pared.

La primera, era conocer “cómo valora la incorporación del exjefe de ETA, condenado por asociación y pertenencia a banda armada, David Pla, a Sortu que forma parte de Bildu. ¿No cree que ahora las víctimas del terrorismo pueden tener más razón cuando dicen que Bildu es ETA?”.

Sus palabras endurecieron el rostro de Aizpurua, quien se mostró tensa. Sin embargo, aún le quedaba recibir otra pregunta que tampoco le gustaría, ya que desenmascara su falsa protección de los menores.

“La comisión de investigación de los supuestos abusos de curas a menores, ¿también va a ir acompañada de alguna iniciativa para defender a las 175 menores abusadas y tuteladas por la Generalidad o las menores abusadas en el gobierno balear”.

Al terminar de escuchar a Negre, la portavoz arrugó los labios y lanzó una penosa ‘confesión’ que demostró su poco respeto a la libertad de expresión, así como a que exista pluralidad informativa.

“Mira, no estamos aquí para entablar relaciones normalizadas ni con la extrema derecha ni con sus terminales mediáticas. Dicho esto, también digo que es evidente su derecho a formular preguntas, tan evidente como también es mi derecho a no responderle en ninguna ocasión”.

La portavoz de @ehbildu @MertxeAizpurua asegura que no quiere tener “una relación normalizada con un medio de la extrema derecha” como @EstadoDAlarmaTV.Prefieren relacionarse con terroristas como David Pla.Atentos a mis preguntas y a su respuesta. No vamos a caer en provocaciones pic.twitter.com/V6OSBMWrIx — Javier Negre (@javiernegre10) February 1, 2022

La respuesta de Aizpurua llevó a que figuras como Marcos de Quinto le metiera un ‘zasca’ a través de su cuenta de Twitter.

Para el ex de Ciudadanos, “la verdadera razón por la que esta gente no responde a las preguntas de Javier Negre es que no saben qué responder cuando un periodista valiente hace -muy educadamente- las preguntas que otros medios no se atreven a hacer”.

La verdadera razón por la que esta gente no responde a las preguntas de @javiernegre10 es que no saben qué responder cuando un periodista valiente hace -muy educadamente- las preguntas que otros medios no se atreven a hacer. https://t.co/5WzDKHQz3i — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) February 1, 2022

Por su parte, el reconocido economista Daniel Lacalle consideró que en Bildu más que de normalizar las relaciones con otros partidos o con la prensa son “más de normalizar el asesinato y la extorsión”.