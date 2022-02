Tronchante burla de Macarena Olona en la cara misma de Yolanda Díaz

Arrancó descafeinado la sesión plenaria de este 2 de febrero de 2022 pero enseguida se entró en calor, a pesar de la ausencia del viajero Pedro Sánchez.

Y fue principalmente gracias a los diputados de VOX, Iván Espinosa de los Monteros, apaleando a voces la figura del ministro de Consumo por ausentarse después de su incendio contra la industria cárnica española, y después, con la intervención de Macarena Olona.

La mordaz diputada del partido verde se desempeñó contra la vicepresidenta segunda, como es habitual, Yolanda Díaz, y la dejó hecha un cromo, incluyendo una tronchante burla en su misma cara:

Hace tan solo unos días usted decía en unas declaraciones «este Gobierno hace cosas chulísimas pero no somos capaces de comunicarlas» [Olona modifica la voz entre risas].

Pues conteste ahora a VOX, ¿en qué beneficiaría esta Reforma Laboral al sector agrario español?

Señora ministra comunista; no contento este gobierno con criminalizar al sector primario español, tratándoles como auténticos delincuentes, no contento con acusar a nuestros ganaderos y agricultores de ser los culpables de su emergencia climática ideológica, cuando una sola hora de ese Falcon que gusta usted de utilizar en sus viajes privados al Vaticano produce más emisiones que 16.000 vacas. No contentos con ello, asestan un nuevo golpe al sector imponiendo un cambio de modelo de contratación de que no toma en consideración las especificidades y esto se ha hecho a espaldas del campo, donde la temporalidad es intrínseca.

Pero como lo más cerca que ha estado usted del campo es de la cadena de supermercados o del campo del golf, y sigue pensando que las lechugas crecen en bolsas, tenemos a Lady Paro que va a generar la pérdida de miles de empleos agrarios. Escúchenos bien, ministra comunista, porque usted no le va a ganar el pulso al mundo rural español.