El brutal pique de Sánchez con Rufián escenifica la ruptura de Frankenstein

De todos los intercambios vividos este 16 de febrero en el Congreso de los Diputados hubo uno que llamó la atención especialmente por lo que supone: la verdadera ruptura del pacto de la moción de censura a Rajoy, del Gobierno Frankenstein.

Cierto es que todo había empezado antes, con el ‘no’ de ERC a la reforma laboral de Pedro Sánchez, pero hasta ahora no se había escenificado ante los españoles. El Presidente del Gobierno, en este caso, se enfrentó al siempre pesado Gabriel Rufián, visiblemente muy enfadado -además de desgastado y taciturno- con el independentista:

Yo no me alegro del auge de la ultraderecha en mi país, no me alegro. Es más, ayer ofrecí la abstención del PSOE al PP en Castilla y León si rompía los acuerdos con la ultraderecha para siempre y en todos los territorios de nuestro país.

Siempre pasa algo con la izquierda soberanista cuando trata de dar lecciones a la izquierda española. Yo voy a cumplir 50 años, a mí no me da nadie carnets de izquierda y menos ustedes, señoría, ¡menos ustedes! Decir que la reforma laboral es una reforma que hubiera pactado Albert Rivera no es un insulto al gobierno de España, es un insulto a los sindicatos; a la Unión General de Trabajadores y a Comisiones Obreras… Ellos hicieron un ejemplo de patriotismo y nosotros se lo agradecemos.