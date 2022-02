Casado acribilla a un Sánchez taciturno: «¿Está con las víctimas o con los verdugos?»

Pedro Sánchez volvió al Congreso… ¡Milagro! «¡Feliz Año Nuevo!» Le espetó Pablo Casado este 16 de febrero de 2022:

«Lleva sin aparecer por aquí dos meses y en este tiempo le ha dado tiempo a perder otras elecciones, las cuartas desde que fue investido Presidente. En tres de ellas ha quedado por detrás de sus socios de la extrema izquierda… Y eso que ha hecho trampas».

En cuanto a la pregunta concreta del jefe de la oposición, el líder del PP al presidente del Ejecutivo, fue en relación al asqueroso asunto de Sánchez y los etarras:

¿Por qué usted votó en contra ayer de una iniciativa para prohibir los homenajes y los beneficios penitenciarios a etarras que no colaboran en esclarecer su terribles crímenes? Respóndame, ¿está usted con las víctimas o con los verdugos?

En la respuesta de Sánchez se vio a un presidente absolutamente desgastado, taciturno, casi triste, que respondió a su oponente pidiéndole que arreglara lo del CGDJ y acusándole de proferir «improperios e insultos»:

Nuestra democracia sería más sana y más fuerte si ustedes no bloquearan la renovación del CGPJ, si no fueran a Bruselas a hablar mal de España, si no utilizaran tránsfugas…