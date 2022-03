Espinosa de los Monteros asusta a Calviño con la manifestación de VOX y los españoles

No fue un buen pleno en el Congreso el de este 16 de marzo de 2022 para el Gobierno, porque a falta de una oposición del Partido Popular férrea -muy difícil sin líder- fue VOX quien cogió las riendas de los sopapos a Pedro Sánchez y los suyos.

Lo hizo primero Santiago Abascal con un soberbio repaso al Presidente, y llegó después el turno del portavoz del grupo VOX, Iván Espinosa de los Monteros, en cuestiones a la vicepresidenta Primera, Nadia Calviño.

Fue ahí cuando Espinosa aprovechó para hacer cuña con la manifestación que VOX ha convocado para el próximo sábado 19 de marzo pidiendo a los españoles que salgan a la calle a protestar en masa contra la indecente subida de precios que no, por mucho que diga Pedro Sánchez, no es culpa de la guerra de Putin.

«Señora vicepresidenta, aunque a usted le cueste creerlo, hay vida más allá de los chiringuitos subvencionados que ustedes riegan… los feministas y los sindicatos… Pero eso no lo digo yo, esto lo dicen los españoles, que este domingo van a volver a salir a la calle por miles a protestar contra el alza de los precios. Vuelven a salir por sus ataques al sector primario, por los ataques de Pedro Sánchez al estilo de vida de los españoles. Y los españoles son comprensivos pero no son idiotas y está clarísimo que están hoy peor que hace cuatro años. Y mire, no, no es ni Franco, ni el virus ni Putin… ¡Es Pedro Sánchez!»