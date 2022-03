Espinosa de los Monteros pisotea a Rufián en el Congreso por su intento de insulto a Abascal

Se presumía agitado el Pleno en el Congreso de los Diputados de este 23 de marzo, y no defraudó. Y eso que no le tocaba pregunta al presidente del PP -por no existir- ni al líder de la oposición de facto, Santiago Abascal.

Pero los secundarios se comportaron a la altura. Primero Cuca Gamarra (PP) consiguió sacar de nuevo lo peor de Pedro Sánchez en forma de bulos y trolas, pero fue en el turno de Gabriel Rufián (ERC) cuando todo empezó a ponerse más interesante.

Y es que el independentista de palo dedicó su ‘pregunta’ para hacer un mitin político sobre la idiosincrasia de la izquierda y, de paso, meterle a VOX y a Abascal.

«Señor Presidente, mire, ahora viene cuando yo le digo que qué mal todo. Ahora viene lo de que ‘viene la ultraderecha, que viene el lobo’. Ahora viene eso… ¿Pero no están hartos? Me refiero a toda la bancada de la izquierda. ¿No están hartos de decir que viene la ultraderecha? ¿De decir que viene alguien como Abascal, que no ha trabajado en su vida y que semana a semana vota en contra de los intereses de la clase trabajadora pero se pasea por sus manifestaciones? Saben por qué pasa esto? Porque a la izquierda no nos entiende nadie, no nos sabemos explica, y segundo; porque hablamos de temas que no le interesan a nadie. Es duro, eh. ¡La gente lo que entiende es que la luz ha subido un 80% en el último año! Señorías de izquierdas, yo también estoy harto, pero tenemos que dejar de militar en la moral y empezar a militar en la utilidad. ¡Hay que topar precios y controlar públicamente a las eléctricas! Y señores del PSOE, la arena del Sáhara aún dura en Madrid; cuando la vean, acuérdense de la traición al pueblo saharaui».

Tan vergonzante fue que hasta el propio Sánchez le recordó que lo de la sesión plenaria es para el control del Gobierno, como su propio nombre indica, no de nada más.

Pero el intento de insulto a Abascal quedó ahí registrado y no parecía que se fueran a olvidar en VOX.

De modo que se tuvo que esperar hasta la intervención de Iván Espinosa de los Monteros, en su pregunta a Nadia Calviño, como vicepresidenta del Gobierno, para que Rufián recibiera su merecido:

«Señora Calviño, una recomendación: escuchen al señor Rufián cuando dice que la izquierda ha abandonado por completo a los trabajadores, de la misma manera que él ha abandonado por completo su ideología independentista. Escúchenle, antes de que sea despedido por absentismo ideológico como fue despedido de su único trabajo por absentismo laboral».

¿A qué se refiere Espinosa?

Una vez escuchado el descomunal palo de Espinosa a su oponente indepe, se hace necesario recordar a qué se refiere el de VOX sobre el único trabajo de Rufián:

«Fue despedido porque estuvo dos meses sin venir».

Pese a que trabajaba con ‘amigos’, toda vez que la compañía se creó a partir del cierre por suspensión de pagos de su anterior empleo, a sus jefes no les tembló el pulso a la hora de despedir al mentado. Y, visto lo visto, la baja no sentó muy bien al diputado de ERC. «Desde que dejó de trabajar aquí, no le he vuelto a ver», señalan en la empresa de la que fue despedido.

«No venía a trabajar», explican en Maipú Works, desde donde señalan que «como estaba vinculado a otras cosas, se ausentaba del trabajo». Un trabajo en el que estuvo durante un año, entre 2014 y 2015, momento en el que se decidió desde la empresa prescindir de los servicios de Rufián, que llevaba los servicios de contratación de la misma.