El alcalde de Melitópol se encara contra un eurodiputado de Podemos por llamar “nazis” a los ucranianos

Ivan Federov no dudó ni un solo segundo en encararse contra el eurodiputado de Unidas Podemos que llamó “nazis” a los ucranianos.

El alcalde de Melitópol, que había sido invitado a la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, no pudo contener su indignación cuando escuchó a Manu Pineda insultar a sus compatriotas y repetir como un loro las primicias de la propaganda rusa para justificar su sanguinaria invasión.

“Creemos que hay que investigar todos los crímenes de guerra, hay que investigarlo. Y hay que denunciarlo y hay que condenarlo. Pero todos, todos los crímenes: los que están cometiendo el ejército ruso y los que están cometiendo las bandas nazis en Ucrania. Los linchamientos que están habiendo (sic) a civiles por el hecho de ser rusoparlantes, los linchamientos que están habiendo (sic) a personas por ser gitanas. Eso también hay que investigarlo, hay que investigarlo todo”, indicó el comunista.

Sus palabras encendieron a Federov, quien durante los primeros días de la invasión de Ucrania fue secuestrado por las tropas de Vladimir Putin y que logró recuperar su libertad en un intercambio con soldados rusos.

Consciente de que Pineda busca vender el mensaje de “desnazificar” Ucrania en el Parlamento Europeo, el alcalde de Melitópol no dudó en pararle los pies con solo un par de preguntas: “¿Realmente piensa que a mí me capturaron porque me financió un partido extremo que yo no conozco?, ¿Usted cree que realmente hay nazis en Ucrania?”.

Si bien era visible su enfado, Federov mantuvo el tono sereno para acusar al eurodiputado de Unidas Podemos de obrar a favor de los intereses de Vladimir Putin:

“Eso es solo propaganda rusa, son asesinos rusos. Los sueños europeos de los ciudadanos ucranios se han desvanecido, ver cómo están muriendo decenas de miles de ciudadanos, de civiles. El futuro de Melitópol está en entredicho porque todo el mundo se está marchando. ¿Creen ustedes que son estos nazis, que eran nazis los que estaban viviendo en Melitópol?”

Antes de terminar, Federov reiteró su petición de “sanciones, presión y armas” para Ucrania, a sabiendas de que son justamente las medidas que rechazan tomar desde esa extrema izquierda que mantiene a Pedro Sánchez en el poder, pero que se ha mostrado en más de una oportunidad a favor del Kremlin.

El ‘enemigo’ en Moncloa

Es importante recordar que el presidente del Gobierno, constantemente marginado por Estados Unidos y la OTAN por sus socios “pro Putin”, tuvo que soportar el boicot que su propio secretario de Estado, Enrique Santiago, realizó a Volodímir Zelenski durante su intervención en el Congreso de los Diputados del 5 de abril.

El también secretario general del Partido Comunista de España (PCE) se puso de pie en la ovación al mandatario ucraniano, pero las cámaras del Congreso captan cómo evita aplaudir en apoyo a Zelenski.

Enrique Santiago no fue el único, ya que tampoco mostraron su respaldo al presidente de Ucrania los diputados de la CUP Albert Botran y Mireia Vehí y el diputado del BNG, Néstor Rego.

Son algunos gestos como estos los que llevaron a que el pasado 18 de marzo, el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksi Reznikov, criticó a los gobiernos que «ahora son medio comunistas o pro Putin».

El ministro ucraniano, a través de una conexión telemática en la que se dirigía a todos los parlamentarios, apeló a la necesidad de que «hagan un llamamiento a sus gobiernos». Así, insistía en la necesidad de que la población de esos países, entre los que citó directamente a España, salieran «a las calles» para manifestarse:

«Por favor, hagan un llamamiento a sus gobiernos y a los gobiernos que ahora son medio comunistas o pro Putin en estos países. Por favor, salid a las calles. Hagan manifestaciones. Pregúntenles qué han hecho por Ucrania. Me ha preguntado qué se puede hacer en España».