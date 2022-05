Bermúdez de Castro (PP) ataca a la indignidad de Margarita Robles y pone histérica a la ministra

El diputado del PP, José Antonio Bermúdez de Castro, fue el encargado de preguntar a Margarita Robles en la sesión plenaria en el Congreso de este 11 de mayo de 2022, una cuestión evidente sobre los tejemanejes en el CNI y de paso, sobre la poca dignidad de la ministra de Defensa:

Bermúdez de Castro fue directo a por su oponente y esto pareció doler a una conmovida Robles, más nerviosa que nunca, incluso cerca del llanto:

«Créame que le digo una cosa con el máximo respeto y la máxima contundencia: ni usted ni nadie me va a dar a mí lecciones de la defensa de los funcionarios del CNI ni de las Fuerza Armadas. ¡No lo voy a consentir! Si algo he hecho mientras soy ministra de Defensa es defenderles y apoyarles, igual que a España».

Ante el revuelo formado, tuvo que intervenir el presidente de la Cámara para pedir mesura y silencio, porque los ánimos estaban más que caldeados en el Hemiciclo. Y siguió Robles, ya más tranquila.

«Usted sabe que desde el ministerio de Defensa llevamos cuatro años trabajando con el máximo sentido de Estado de lo que yo me siento profundamente orgullosa, así que usted no me dé a mí lecciones, porque si alguien defiende a sus Fuerzas Armadas y a todos los funcionarios públicos es esta ministra de Defensa».