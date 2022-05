Macarena Olona destroza a Irene Montero dándole donde más le duele

Caldeadísimo ambiente en la sesión plenaria de este 11 de mayo de 2022 en el Congreso de los Diputados.

El indigno maltrato del CNI por parte del Gobierno tuvo su repercusión directa en las preguntas duras de la oposición y en la actuación lamentable de los ministros requeridos al respecto, empezando por Pedro Sánchez.

Cuca Gamarra (PP) fue la encargada de apalear al Presidente, y después lo hicieron sendos diputados hacia los otros dos responsables directos del desaguisado del espionaje: Félix Bolaños y Margarita Robles.

Pero otro de los platos fuertes del día, no tanto por el tema como sí por las protagonistas, llegó una vez terminado el bloque de preguntas al Gobierno, con las interpelaciones al Gobierno. La primera de ellas fue la propuesta urgente de VOX a la ministra de Igualdad, Irene Montero, sobre las medidas para garantizar la igualdad entre los españoles. Y para exponerla, de nuevo, Macarena Olona:

«Usted es una ministra de Igualdad que no tiene ni idea de qué es ser mujer, como para pretender que defienda nuestros derechos. Ministra, sé que me está escuchando, ser mujer es nacer con sexo femenino, y nada tiene que ver con el tamaño de nuestros pechos, pero usted está negando esta realidad biológica porque usted solo sirve al movimiento transgénero. Es una profunda traición a las mujeres».

«Hay mujeres que no quieren tener hijos o no pueden y no por eso son menos mujeres. Lo que VOX defiende es que todas las mujeres podamos elegir y para que las mujeres tengamos una auténtico derecho de elección, solo VOX ofrece la solución: ¡la familia debe ser el centro de todas las políticas públicas!»