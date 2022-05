Macarena Olona acusa a Félix Bolaños de intentar ‘matarla’ en Andalucía y le lanza una doble amenaza

Se va a aficionar Macarena Olona a eso de pisotear al ministro Félix Bolaños en el Congreso, ante todos los diputados y a la luz de todos los españoles.

«Ministro perejil», insiste una y otra vez la diputada de VOX, porque «está en todas las salsas y en todos los fiascos». Olona sabe de marketing y lo hace muy bien, y además trabaja sobre suelo quemado, el que deja el PSOE orquestado por el propio ministro de la Presidencia, entre otros, así que lo tiene muy fácil la futura candidata a las elecciones andaluzas.

En este 18 de mayo de 2022, además, la diputada se centró en la precampaña de los comicios de la región, porque en los últimos días ha sufrido diferentes ataques, a cual más lamentable, intentando ‘matarla’ en su carrera electoral. Olona ve en Bolaños la mano detrás de todos los entramados… Ya saben, ‘ministro perejil’…

De esta forma, la diputada se desmelenó contra su oponente y lo hizo como suele ser habitual, derrochando una oratoria arrebatadora, capaz de amedrentar a cualquier rival:

«32 días para las elecciones en Andalucía y se huele el miedo del PSOE. Miran a la candidatura de VOX, porque ustedes manejan los mismos números que nosotros, y saben que no hay encuesta que frene el cambio real. El miedo del PSOE está justificado y ahora intentan silenciarme y apartarme de la carrera presidencial. Se nota su mano, ministro perejil… Pero la fuerza de VOX no reside en su candidato, sino en nuestro proyecto, que es España, un auténtico tesoro en el corazón de los andaluces. No van a conseguir arrancarlo».