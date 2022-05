Senador Feijóo: Sánchez vende optimismo en el extranjero porque sus mentiras no calan en España

Contundente.

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha juramentado este miércoles, 25 de mayo de 2022, como senador en la Cámara Alta, donde espera confrontar el próximo 7 de junio, al jefe de Gobierno, Pedro Sánchez.

“No voy a rehuir en ninguna de las ocasiones en las que pueda debatir con el presidente de Gobierno”.

El expresidente de Galicia ha asegurado que los populares van a defender la Constitución, la unidad de España y el estado de las autonomías. “Somos la antítesis al sanchismo”, asevera el principal líder de la oposición. “El partido socialista ha mutado, este ya no es el PSOE de la transición y de la democracia en España”.

“Lamento que el actual Gobierno haya renunciado a la visión del país que los grandes partidos hemos tenido durante los últimos 40 años, que ya no defienda al Estado y desprestigie buena parte de sus instituciones a cambio de mantenerse en el poder”.

Aunque no descarta mantener conversaciones con el Ejecutivo, ha tirado de cinismo, al indicar que le sorprende que Sánchez quiera conversar con un “un partido de mangantes”, haciendo alusión al descalificativo empleado por el presidente de Gobierno en la Cámara de Diputados para referirse al PP, un día después de una reunión con él en La Moncloa, en la que se “habían comprometido a la vuelta del respeto constitucional”.

En caso de que las conversaciones con el Gobierno sean retomadas, será después de las elecciones de Andalucía, el próximo 19 de junio, en las que se estima un triunfo del PP.

Davos

En cuanto a la participación de Pedro Sánchez en el Foro de Davos, asegura que el presidente “vende optimismo en el extranjero porque ese mensaje en España no cala, no es creíble porque somos el único país en la Unión Europea que no ha recuperado su PIB de 2019”. Señala que la media de la unión ha subido medio punto mientras nosotros estamos tres puntos por debajo del que teníamos antes de la pandemia.

“Es imposible vender optimismo cuando somos unos de los países con la mayor inflación de la Unión Europea, con mayor deuda pública y con mayor deficit. Es imposible vender optimismo cuando los españoles saben que no hay un solo cuadro macroeconómico que hayan aprobado en los Presupuestos Generales del Estado o haya remitido a Bruselas, que haya acertado».

Al contrario, atiza que “la mayoría de los españoles compartimos el pesimismo de la evolución económica de nuestro país”.

“La política fundamental de un gobierno europeo debería ser bajar los precios y no se bajan incrementando exponencialmente la deuda pública, ni el déficit. Los precios se bajan con una política absoluta y diametralmente distinta a la del Gobierno. Todo lo demás, en base a una política errada son parches que nos seguirán conduciendo a los problemas estructurales de la economía española”.