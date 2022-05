Divertido troleo de Abascal al “traumatizado” de Sánchez por su caída de la testosterona

Santiago Abascal se pitorreó abiertamente de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados este 26 de mayo.

El líder de VOX reconoció que el presidente del Gobierno y él tenían algo en común: “yo creo que nos irritamos mutuamente”. Sin embargo, también admitió con ironía que “a veces, usted me produce cierta ternura”.

Ante la mirada confundida del socialista que reía sin saber bien de qué, Abascal empezó a trolearle: “Usted a subido, por segunda vez, a esta tribuna a criminalizar una hormona. Ya no una ideología política o un partido, sino a una hormona. Es la segunda vez que me dice que he hecho un alarde de testosterona”.

Un ‘ataque’ de Sánchez que le estalló en la cara cuando el líder de VOX le respondió con burla: “Yo con la testosterona he tenido experiencias bastante placenteras, yo no sé qué tipo de trauma tiene usted. Pero de lo que sí le puedo informar es de que disminuye con la edad, usted lo habrá notado”.

Abascal ha instado a Pedro Sánchez a que aclare si volverá a presentarse como candidato a La Moncloa. Él no lo cree. y no por culpa de los niveles bajos de la testosterona. «No creo que sea problema de la testosterona», concluyó burlón.