Espinosa de los Monteros, sin piedad: Así dispara una ráfaga de ‘zascas’ a Pablo Iglesias y a su padre

Iván Espinosa de los Monteros arrasó como un huracán con Podemos.

El portavoz de VOX empezó con un magistral troleo a Jaume Asens dentro del Congreso de los Diputados.

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos salió escaldado cuando intentó vincular a Santiago Abascal con la matanza de Texas.

“El señor portavoz de Podemos, ¿no? Nos ha acusado de querer repartir armas y yo le recuerdo que el derecho a portar armas es una de las bases de la democracia, dijo Pablo Iglesias, fundador de Podemos”, soltó Espinosa de los Monteros para dejar de piedras a los representantes del partido de extrema izquierda.

El diputado de VOX hizo referencia a unas palabras de Iglesias en el año 2012 en ‘La Tuerka’ en las que argumentó que la democracia era “incompatible con el monopolio de la violencia por parte del Estado”.

La burla fue tan grande que hasta Rafa Mayoral perdió los papeles. El diputado de Unidas Podemos alzó la voz dentro de la Cámara, por lo que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, le llamó la atención. Al ver que su pataleta no servía para escapar del ‘zasca’ que les había metido Espinosa de los Monteros, se levantó y abandonó el hemiciclo.

Sin embargo, la batalla real se libró en Twitter, donde Pablo Iglesias salió escaldado por intentar echar un cable a sus compañeros de partido.

El ex vicepresidente segundo no aguantó ver cómo el diputado de VOX se pitorreaba abiertamente en redes sociales: “Escándalo en el Congreso porque le he atribuido a Pablo Iglesias la frase ‘El derecho a portar armas es una de las bases de la democracia’. Siento si he ofendido a Podemos al citar al fundador Podemos”.

Escándalo en el Congreso porque le he atribuido a Pablo Iglesias la frase “El derecho a portar armas es una de las bases de la democracia”. Siento si he ofendido a Podemos al citar al fundador Podemos. https://t.co/3upWNs5jZ0 — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) May 26, 2022

Visiblemente picado, el exlíder de Podemos cargó contra Espinosa de los Monteros y sus familiares, pero sin imaginar que recibiría una ráfaga de ‘zascas’.

“Explico el sentido histórico y teórico de la II Enmienda de la Constitución de EEUU y me refiero en el vídeo a las matanzas en escuelas. Que habiendo crecido en Chicago hagas el ridículo así, revela la mentira de la meritocracia: ni la pasta de tu padre te libró de ser un cateto”, indicó Iglesias.

Ante lo que el diputado de VOX fue contundente: “Crecí en Chicago, donde mi padre era funcionario; un poco como el tuyo, pero sin relación con el terrorismo. Sí es verdad que el mío invirtió sus ahorros en la educación de 5 hijos, mientras el tuyo se lo ahorró; así pudo heredar su mimado hijo único y comprarse un chaletito”.

Crecí en Chicago, donde mi padre era funcionario; un poco como el tuyo, pero sin relación con el terrorismo. Sí es verdad que el mío invirtió sus ahorros en la educación de 5 hijos, mientras el tuyo se lo ahorró; así pudo heredar su mimado hijo único y comprarse un chaletito. https://t.co/zs2gefmNNL — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) May 26, 2022

El bofetón de Espinosa de los Monteros hizo que Iglesias volviera por más y… de nuevo salió trasquilado.

“Tu padre era un marqués y como buen aristócrata, no se enriqueció por hacer oposiciones, sino por ocupar cargos directivos en empresas. El mío luchó contra la dictadura y vivió de su trabajo. Tú solo eres un parásito y un jeta, condenado por no pagar a sus trabajadores”, publicó Iglesias.

Sin embargo, una vez más le voltearon la cara con un bestial ‘zasca’: “Está ya muy visto el modelo pijiprogre consentido, que no ha tenido que afrontar una responsabilidad en su vida, pero da lecciones a los demás desde su impotencia. Eso sí, siempre con rencor a los hijos de los que han destacado por algo; pues lo siento por sus hijos”.