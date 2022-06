Sánchez aprueba ahora la rebaja del IVA que rechazó a Feijóo por ser «cosmética»

El terremoto electoral de Andalucía sigue causando estragos en el Gobierno.

Tres días después de la victoria histórica de Juanma Moreno Bonilla en tierras andaluzas, el presidente Pedro Sánchez ha movido ficha para contener los daños, anunciado en la sesión de control en el Pleno del Congreso una disminución del IVA de la luz, del 10 al 5%, una medida propuesta por el senador Alberto Núñez Feijóo hace dos meses en su primer ‘cara a cara’ y que fue despreciada por el Ejecutivo.

Esta medida, luego de ser planteada por Feijóo, ha sido reclamada en reiteradas ocasiones por el Partido Popular (PP) para hacer frente a la subida de los precios de la electricidad pero el gobierno socialista se había negado, prefiriendo el insulto primero, al catalogar de “estorbo” a los populares, y luego, anunciando con bombos y platillos, un ‘tope al gas’ que en vez de disminuir el precio, lo ha aumentado.

Sánchez ahora hace suya la medida que despreciaba para ganar simpatías para obtener el apoyo de los grupos parlamentarios a su decreto ley que aprobará este sábado en una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros. Además, se ha reiterado en su desprecio a cualquier acuerdo con el Partido Popular para establecer un paquete anticrisis y lo aprobará de forma unilateral este fin de semana.

En la misma alocución en el pleno, Sánchez también sacó pecho por haber bajado el IVA del 21 al 10%, pese a que también se oponía a la medida y aseguraba que Europa no permitía aplicar.

Sin embargo, este anuncio no deja indiferente al PP, no solo porque Sánchez no reconoció que la propuesta venía del presidente popular Feijóo, sino porque hace apenas dos semanas la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera se negaba a su aplicación y calificó la propuesta como “cosmética”.

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto lo ha recordado: “Esto es lo que me dijo Ribera cuando le pedí que bajasen el IVA de la luz al 5 %: que la propuesta era cosmética y que no conducía a nada. Vamos, que el PP estorba. Pues lo acaba de proponer Sánchez como idea suya. No tienen límite para los bandazos y contradicciones”.

Los populares reclaman que el gobierno está jugando con la asfixia económica que sufren los españoles para intentar enmendar la debacle electoral andaluza, la debilidad de su Gobierno y que es el inicio de la campaña electoral.

🔴 ¿Por qué ahora sí, IVA al 5%? @sanchezcastejon, explícaselo a los españoles. pic.twitter.com/9IMKQoAT5Z — Partido Popular (@populares) June 22, 2022

Más humildad

Por su parte, la también portavoz del PP, Cuca Gamarra, le ha sacado en cara las razones del resultado de las elecciones andaluzas: «las urnas constataron que el Gobierno Frankenstein es un proyecto fracasado y y agotado. Y usted responde con más de lo mismo. Con ideología por encima de la economía”.

Además, le ha dicho al presidente de Gobierno que “lo que necesitan los españoles es un presidente con menos soberbia, más humildad y más sentido de la realidad, y que pase página de la frivolidad”.

Gamarra ha retratado al Gobierno porque siempre reclama que el apoyo del PP pero le recuerda que este sábado aprobará unilateralmente un nuevo decreto con medidas anticrisis: «¿Con quién han contado?», le ha preguntado a Sánchez.

Ha indicado que pese a que el Ejecutivo ni siquiera le ha llamado, el PP ha mostrado la disposición del partido a discutir este paquete de medidas.