La independentista Nogueras (Junts) echa gasolina a la guerra Podemos-Ferreras en el debate del estado de la nación

Míriam Nogueras decidió echar gasolina a la guerra Podemos-Ferreras desde el Congreso de los Diputados.

Durante su intervención en el segundo día del debate del estado de la nación, la portavoz de Junts echó en cara a Pedro Sánchez que se “fabriquen informes falsos” que después son difundidos a través de los medios de comunicación, donde citó directamente tanto al excomisario José Manuel Villajero y a Antonio García-Ferreras.

En concreto, Nogueras afirmó:

«Decía ayer usted :’Somos europeos porque compartimos valores con Europa (…)’ ¿a qué valores se refiere usted cuando en el país que usted preside fabrican informes falsos que después tienen eco en muchos medios de comunicación; Villarejo, De los Cobos, Marchena, Ferreras o Quintana, saben perfectamente de lo que estamos hablando. Así que no hace falta que ustedes nos pidan que no hablemos mal de España fuera del reino porque ustedes solos ya se retratan».

Unas duras palabras que llegan justamente después de la filtración de los audios en los que García-Ferreras afirmaba al excomisario: “Juan Carlos Monedero a nosotros nos odia, porque nosotros fuimos los que matamos a Monedero con aquello, con la pasta. Porque, además, cuando nosotros le damos una hostia a ellos, ellos sufren de cojones”. Un escándalo en el que, desde la izquierda, buscan salpicar al valiente Eduardo Inda, a pesar de tener las credenciales de ser un profesional como la copa de un pino.



Una presión de Junts al PSOE de Sánchez que deja claro que su verdadera alianza está con Podemos, con quienes comparten los posicionamientos de la extrema izquierda.

La tensión entre Nogueras y el líder del PSOE fue en aumento. Así quedó demostrado cuando arrancó su segunda intervención del día con un rotundo ‘zasca’: «Señor Sánchez, la prueba de que ustedes no nos escuchan ni respetan y que prácticamente todo es teatro, es que ni siquiera se han molestado en saber como me llamo: no me llamo Nogueiras, señora ministra; tampoco me llamo Noguera señor presidente, lleva un año llamándome Noguera, me llamo Nogueras»

Problemas en el paraíso catalán

Nogueras no ha sido la única aliada catalana en sacudir a Sánchez, ya que sus palabras solo llegan horas después de que Gabriel Rufián no dudara en empezar su intervención lanzándole un dardo envenenado al socialista: “hoy usted se ha despertado de izquierdas. Enhorabuena”.

Sin embargo, las medidas de Sánchez que hundieron al IBEX 35 no satisfacen al separatista catalán, que no dudó en reprocharle que “las personas son 3.000 euros más pobres que el año pasado”.

Rufián puso el énfasis en el incremento de los precios del sector alimentario y el impacto que tiene en la salud de la población.

El político catalán también ‘disparó por la espalda’ al presidente del Gobierno, después de que mostrara las balas que, presuntamente, se habrían utilizado contra los inmigrantes ilegales que intentaron saltar la valla de Melilla y que acabó en tragedia. Un gesto que no gustó nada a Sánchez, quien le reprochó desde su escaño varias veces al portavoz de ERC hasta que quitó las municiones de estar a la vista.

La caricia de Errejón

El líder de Más País, Íñigo Errejón, acarició Sánchez por dar un «golpe de timón» progresista con las medidas anunciadas y que hundieron al IBEX 35, pero le ha instado a «llegar hasta el final» con «fortaleza» porque la ciudadanía «no aguanta una decepción más».

«Hace cuatro meses le dijimos que la legislatura ha cambiado y ha entrado en un momento de bifurcación y que dejarse de triunfalismo y que en adelante todo iba a depender de como respondiera el gobierno a cómo se va a pagar la crisis y cómo se iban a pagar las cargas. Hace cuatro meses. Le pedimos que diera un golpe en la mesa. Que no se puede contentar a todos. Ayer vimos ese golpe».

Arrimadas contra el nefasto Sánchez

Inés Arrimadas no dejó pasar su oportunidad para apretar las tuercas al presidente del Gobierno, a quien reprochó que «llegó hace cuatro años a hombros de la cuadrilla del odio a España, liderada por un condenado por secuestro, el señor Otegui, y un condenado por sedición y malversación, el señor Junqueras».

«Sus precedentes antes de llegar a Moncloa y la forma en la que llegó ya no eran buenos augurios de lo que iba a ser su presidencia. La realidad fue mucho peor de lo esperado«, agregó.

La líder de Ciudadanos admite que “cuando le escucho a usted intentar mostrar empatía con la situación de las familias, yo personalmente no me lo creo, si fuera así no podría sacar tanto pecho de las medidas que han sacado como Gobierno, porque realmente no están solventando la situación de las familias»

«¿Usted se cree que la propaganda que le puede llegar del Gobierno por la tele a las familias anula el sablazo que le meten a las familias por la cuenta corriente? La gente sabe perfectamente lo que está pegando y lo que está haciendo el Gobierno»

«Lo que sí sabemos es que si ustedes estuvieran en la oposición, los señores del PSOE y Podemos, estarían quemando las calles sin ceder ningún mínimo de crédito al Gobierno», le reprochó Arrimadas.

«Ni un ápice de reducción de gastos del Gobierno más caro de la historia, ¿no le da vergüenza pedir a los españoles que bajen el aire acondicionado con el calor que hace en toda España, pero usted no ha tocado ni a uno del séquito de asesores ni a uno de los ministros que tiene el Gobierno más caro de la historia?».