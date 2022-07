Arrimadas zarandea a Aizpurua (Bildu) por sus lágrimas de cocodrilo con las víctimas de ETA

El Debate sobre el estado de la nación ha dejado momentos que quedarán para el recuerdo, aunque muchos no precisamente para bien.

La portavoz de Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua, ha sacado lágrimas de cocodrilo ante la polvareda que ha suscitado el proyecto de la ley de Memoria Democrática impulsado junto al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, que busca avanzar en el blanqueamiento de la banda terrorista ETA. Todo en medio de la conmemoración por los 25 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco, uno de los crímenes más sonados cometidos por los terroristas.

Aizpurua ha anunciado un “compromiso sincero” al “reconocimiento y reparación” de las víctimas y que no olvidarán a “ninguna” de las víctimas.

La portavoz de Bildu en un acto de contrición que no engaña a nadie, aseveró que les trasladaba “su pesar y dolor por el sufrimiento que han padecido. Sentimos su dolor y desde ese sentimiento sincero, afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido. Que a nadie puede satisfacer que todo aquello sucediera ni que se extendiera tanto en el tiempo. Desgraciadamente, el pasado no tiene remedio. Sabemos que nada de lo que digamos puede deshacer el daño causado pero estamos convencidos de que es posible que es al menos aliviarlo desde el respeto, la consideración y la memoria de todas las víctimas”.

Aunque también afirmó que sienten “enormemente” el sufrimiento de las víctimas y el “compromiso” para “tratar de mitigarlo en la medida de nuestras posibilidades”, Aizpurua no condenó vehemente los crímenes, tampoco anunció algo tan sencillo como el impulsar la colaboración de los presos por terrorismo -que buscan liberar- para solventar más de 400 casos que todavía siguen sin esclarecerse y que no cuentan con la colaboración de los etarras.

Tampoco ha anunciado que esos mismos presos y condenados -muchos de ellos en libertad- se arrepentirían de los crímenes cometidos.

Por si fuera poco, la miembro de Bildu también tiró del victimismo –atacando al mismo tiempo a la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra– al señalar que “la memoria, las víctimas y su dolor no pueden ser arma política contra el adversario como sucedió ayer también en este hemiciclo”.

Ante semejante acto, la presidenta de Ciudadanos y diputada en el Congreso, Inés Arrimadas, no se quedó callada y se muestra contundente: “Para una inmensa mayoría, Aizpurúa y sus compañeros batasunos serán siempre unos auténticos hijos de ETA”.

Da igual qué ley infame de desmemoria apruebe Sánchez. Nunca ha tenido escrúpulos, igual que Bildu nunca tendrá ética. Pero los españoles siempre vamos a tener memoria. Para una inmensa mayoría, Aizpurúa y sus compañeros batasunos serán siempre unos auténticos hijos de ETA. pic.twitter.com/OkZWQHNO0I — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) July 13, 2022

“Da igual qué ley infame de desmemoria apruebe Sánchez. Nunca ha tenido escrúpulos, igual que Bildu nunca tendrá ética. Pero los españoles siempre vamos a tener memoria”.

Arrimadas también le ha pegado a Sánchez al calificar su gestión como «desastrosa» y realizada «a hombros de la cuadrilla del odio a España».

Le ha recordado que la inflación, definida ayer por el Presidente como el mayor problema del país, «empezó mucho antes de la guerra», una de las excusas preferidas del Ejecutivo en los últimos meses para explicar su inacción o medidas ineficientes.

La dirigente de Ciudadanos le ha señalado de ser «incapaz de empatizar» con las clases trabajadoras, y le ha preguntado «¿cuánto hace que no hace la compra?», ante la evidente desconexión del mandatario con la realidad que viven día a día los españoles.

También le sacó en cara el daño a las instituciones que ha realizado al colocar a Tezanos en el CIS, a Delgado en la Fiscalía y a un amigo en Paradores: «El señor poderoso que más puros fuma en España es usted».

Y por último, le pidió que se fuera ya no «por mal gestor», sino por «gafe».

Adanero se sumó a los zascas

El diputado Carlos Adanero también aprovechó su turno de palabra para expresar su condena a las políticas de Pedro Sánchez y a sus pactos con Bildu.

Primero le recordó que traicionó a sus votantes al pactar con su socio de gobierno. «Usted dijo que no iba a pactar con Podemos, que no iba a pactar con Bildu. O que dijo que no iba a indultar a los golpistas catalanes, evidentemente no puede entender que a los votantes no se les puede mentir».

«A usted también le gusta decir que ETA no existe, pero si no existe, ¿por qué cambió presos por presupuestos? Si no existe, ¿por qué permite los homenajes a los etarras? ¿por qué siguen las pintadas de egora ETA? ¿por qué se le da el pésame por la muerte de un etarra? ¿por qué seguimos aguantando incidentes el 7 de julio en la procesión de San Fermín? Claro que existe. El pecado que tiene usted es que hace 25 años su socio prioritario, el que más apoyo le está dando en esta cámara, estaba tumbado en una playa esperando a que asesinaran a Miguel Ángel Blanco» le ha atizado.