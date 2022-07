Discurso histórico de Espinosa de los Monteros: Parafrasea ‘Blade Runner’ y deja al PSOE-Podemos con el culo al aire

Iván Espinosa de los Monteros protagonizó un discurso que podrá pasar a las páginas de la historia.

En el tercer día del debate del estado de la nación, el portavoz de VOX parafraseó a ‘Blade Runner’ para dejar con el culo al aire al Gobierno PSOE-Podemos, así como a algunos de sus principales socios, como Gabriel Rufián, a quienes le reprochó con ironía tanto sus incongruencias como sus mentiras y sinsentidos.

“Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos-C brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser”, inició Espinosa de los Monteros su referencia cinematográfica, a lo que agregó de inmediato su primer ‘zasca’: “y, en estos días extraños, yo he visto a Rufián defender la familia, incluso en chaqueta y corbata”.