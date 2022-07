Pérez-Reverte tumba el bulo histórico de Sánchez en el debate del estado de la nación

Mentiras a diestra y siniestra.

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, dijo tantas falsedades en el debate sobre el estado de la nación que es muy difícil llevar la cuenta.

Sin embargo, una que hizo mucho ruido, fue cuando afirmó en uno de sus turnos de palabra que España es el segundo país del mundo con más desaparecidos forzosos después de Camboya.

Y alguien que no dejó pasar semejante mentira, ha sido el escritor y periodista Arturo Pérez-Reverte, que ya advertía del bulo en 2019, a través de un artículo. Y al escuchar al presidente decirlo, recordó su texto.

«En España, donde según historiadores solventes el número de víctimas en represión, combates, hambre y enfermedades se situó en algo más de medio millón, hubo unas 150.000 víctimas de las matanzas franquistas y otras 50.000 de las republicanas –esto incluye ajustes de cuentas internos entre comunistas, trotskistas, socialistas y anarquistas–. O sea, que dos de cada cinco muertos de la guerra habrían sido asesinados por rojos o por nacionales«, escribe Reverte desmontando una falacia que muchos líderes de izquierda han repetido en los últimos años, en especial para poder seguir usando el ‘francomodín’.

Patente de corso: Menos Camboyas, Caperucita https://t.co/R5cEoT67ZT — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) October 14, 2019

«Situar a un país con 115.000 supuestos desaparecidos en fosas comunes en segundo lugar detrás de Camboya, donde los jemeres rojos exterminaron a 1.700.000 personas, el 33 por ciento de los hombres y el 15 por ciento de las mujeres, resulta un poco forzado y síntoma de poca memoria o mucha ignorancia», prosigue el texto, que desmonta el relato ‘orwelliano’ de la izquierda.

Aunque como señala Pérez-Reverte, tenemos demasiadas fosas comunes, lo cierto es que no existen datos sobre el número total. Pese a no existir una cifra específica, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, señala que hay en España unas 3.000 fosas documentadas. Solo hay un documento oficial que determina la existencia de 114.226 desaparecidos, el auto dictado por Baltasar Garzón en noviembre de 2008. Pero la cifra del juez no representan fosas comunes.

«Así que se lo ruego a quien corresponda: hágame el favor. No ofenda la historia ni la inteligencia del prójimo. No vuelva a decir, se lo suplico, que España es el país con más fosas comunes después de Camboya, etcétera. Tenemos demasiadas, en efecto. Nadie lo niega. Pero, evíteme, como decía Chiquito de la Calzada, el natural impulso de decirle a usted trigo por no llamarlo Rodrigo. Pedazo de idiota», termina Reverte.

Pablo Iglesias e Irene Montero también difundieron mentiras

Pedro Sánchez no es el único que ha difundido el bulo de los desaparecidos, el exvicepresidente, Pablo Iglesias y la ministra de Igualdad, Irene Montero, también lo repitieron sin ningún reparo.

“España es el segundo país con más desaparecidos después de Camboya y aquí los torturadores disfrutan de reconocimientos, de honores y de la más vergonzosa impunidad. El PSOE se comprometió con nosotros a retirar la medalla al torturador Pacheco alias Billy el niño y no lo hizo”, llegó a publicar en su cuenta de Twitter, en octubre de 2019.