Ana Oramas a Pedro Sánchez: «A su papel en esta película de terror que es hoy España, le queda un año»

Ana Oramas tiene muchas horas de vuelo en el Congreso. Quizá más que nadie y se nota.

Tiene olfato y sostiene que Pedro Sánchez ya no puede solapar municipales y autonómicas con generales, y celebrar todos los comicios juntos en mayo de 2023, porque «sería una canallada para los presidentes y alcaldes del PSOE».

La diputada de Coalición Canaria ha vuelto a ser muy severa con Sánchez en su intervención este 13 de julio de 2022, en el mal llamado debate sobre el estado de la nación, que en realidad ha sido un debate sobre el penoso estado en que el el socialista y su Gobierno multitudinario tienen a España.

«Lo que veo todos los días en la calle, lo que percibo con la gente con la que hablo es que con usted no hay futuro». «Su plan, señor Sánchez, es que no tiene plan. Su plan es usted».

«Es usted un actor», le dijo, para calificar como «película de terror» la situación que vive España, pero confiada en que esa ‘película’ acabe pronto y poniendo en duda que los españoles podamos aguantar.

«No ha sido un Debate sobre el Estado de la Nación porque el presidente hizo anuncios que no eran para los ciudadanos. Calificó la inflación como el principal problema, pero sus anuncios no tienen nada que ver con ese problema. Ha hecho anuncios para sus socios de Gobierno, para Podemos. Planteó impuestos a las energéticas y a los bancos por 7.000 millones en dos años que no resuelven los problemas a las familias que no llegan a fin de mes, ni a las empresas…»