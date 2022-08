Troleo viral del asesor de Ayuso a Gabriel Rufián por su eterna promesa de abandonar el Congreso

Uno de los asesores más cercanos de Isabel Díaz Ayuso troleó a Gabriel Rufián por su eterna promesa de abandonar su escaño en el Congreso de los Diputados.

Ismael Sirio López Martín, antiguo jefe de redes sociales del PP y actual miembro de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid, respondió con ironía a las palabras del portavoz de ERC en la entrevista concedida a ‘La Vanguardia’, donde dejaba caer la opción de su inminente salida de la política.

“Quisiera seguir aquí pero quizá la próxima semana esté echando el currículo en un polígono”, afirmó Rufián, quien durante los mismos días pidió la independencia para Andalucía. Unas palabras que hicieron que el ‘popular’ publicase un tuit con una buena dosis de ironía, donde recordaba cuando el político catalán prometió a finales de 2015 que solo estaría 18 meses en su escaño del Congreso.

“No me preguntéis por qué, pero no me fío”, troleó López Martín en una publicación que se volvió viral en las últimas horas.

No me preguntéis por qué, pero no me fío. pic.twitter.com/GrxwGFzDu2 — Ismael Sirio López Martín (@ismaelquesada) August 16, 2022

Sus dudas son más que razonables cuando el propio Rufián evita ponerle fecha a su final en el Congreso. No en vano, en la citada entrevista reconoció que: “Estaré hasta que aquellos que me dijeron que viniera, Oriol Junqueras y Joan Tardà, me digan que vaya para casa. La política se parece al fútbol, si no metes goles, no juegas”.

Incluso, el portavoz de ERC busca excusas para justificar que faltó a su promesa de salir del Congreso pasado 18 meses de su llegada.

“Pero si piensas en los que entramos en el 2015, te pones a mirar… Y seguramente a mí se me presuponía una carrera más corta. Me pongo en duda y soy consciente de que la realidad es la que es y es cambiante”, argumenta.

“En Madrid la gente tiene continuidad en el grupo, y a mí me gustaría seguir, como todo el mundo sabe. Me han vuelto a pedir ayuda en el área metropolitana en municipales, y me gustaría volver a Cataluña a hacer política, pero se tienen que dar resultados. Pero bueno, ya le digo, a lo mejor la semana que viene estoy echando el currículum en un polígono”, precisó sobre sus próximos planes en la política.