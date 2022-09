Víctor Sánchez Del Real (VOX) deja patidifusa a la ministra al soltarle esto sobre el AVE a Extremadura: «¡Burra!¡Mula!»

La puntilla a la ministra Raquel Sánchez se la dio Víctor Sánchez del Real, pero antes de que el de VOX rematará la faena, quien dejó como un trapo a la subalterna de Pedro Sánchez fue el diputado extremeño del PP Víctor Píriz.

El popular llevó este 31 de agosto de 2022 al Congreso la voz y la indignación de miles de sus paisanos, que se sienten estafados con el supuesto tren rápido entre Badajoz y Madrid inaugurado por el Gobierno de Pedro Sánchez en julio.

Un tren, el Alvia S-730, que no pasa de los 90 kilómetros por hora y que hasta la fecha ha sido noticia únicamente por sus retrasos e incidencias.

Hasta el punto de que el corresponsal del diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung en España le dedicó un artículo calificándolo como «el tren de la vergüenza».

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, compareció obligada, intentando poner paños calientes al enfado de los extremeños, que están llamados a manifestarse el 8 de septiembre en Madrid, convocados por diversas entidades.

Según Sánchez, hoy en día los retrasos son «residuales» y el 90 % de los trayectos se cubren en tiempo y forma.

Sin embargo, Píriz leyó una lista de incidencias que llega hasta este lunes.

Y siguió.

«5 de agosto, 50 minutos de retraso. 7 de agosto, 35 minutos de retraso. 11 de agosto, solo en el tramo entre Mérida y Badajoz, 16 minutos de retraso. El pasado domingo, sin agua, con 45 grados y sin aire acondicionado en los vagones, más de una hora de retraso en el tren. Y el lunes, el tren camino de Madrid se quedó parado, oliendo a quemado». «Ninguna de ellas fueron incidencias, todas son indecencias», lamentó el diputado. Entre las demandas del PP de Extremadura de María Guardiola, que el día 8 secundará la protesta en Madrid, figuran: un calendario de obras para el tramo Navalmoral-Talavera-Madrid, partidas suficientes en los Presupuestos de 2023, resolución inmediata de las alegaciones del estudio informativo y el cumplimiento del protocolo del soterramiento del AVE en Talavera».

También el diputado de Vox por Badajoz Víctor Sánchez del Real se quejó del «abandono» del Gobierno a los extremeños, que también hizo extensible a los anteriores gobiernos del PP.

El parlamentario contó que cuando él empezó a coger el tren entre Badajoz y Madrid, en 1997, el trayecto duraba cinco horas y cuarto. Hoy en día, en el mejor de los casos, con Alvia, son 4 horas y 33 minutos.

Con el resto, lo mismo que hace 25 años.

«En Extremadura no hay AVE y no lo va a haber en muchísimo tiempo. Y han mentido ustedes a los extremeños. Nos han vendido no un AVE, una burra».