Feijóo despelleja a Sánchez en el debate del Senado: “Hable con los españoles, pero sin un casting previo como en Moncloa”

Alberto Núñez Feijóo arrasó como un huracán con toda la propaganda que Pedro Sánchez lanzó durante casi una hora en el Senado.

Al líder del PP le bastó los primeros 15 minutos del segundo ‘cara a cara’ con el presidente del Gobierno para derrumbar los grandes bulos económicos que lanzó el líder del PSOE, como que existe una mejora en el mercado laboral y que España es el país que más crece entre las grandes economías europeas.

Dos grandes mentiras que el ‘popular’ dinamitó en pocos minutos tras recordarle que “en España tenemos el doble de paro que en la media de la Unión Europea” o que “cómo se puede crecer más que nadie y al mismo tiempo menos que nadie… los datos solo indican una recuperación de la caída registrada en la crisis de la pandemia”.

También le recordó al presidente del Gobierno que “la deuda pública no es un recurso del Gobierno sino del pueblo, al que endeudó el doble que la media de Unión Europea”.

Para demostrar que Sánchez juega con la realidad para manipular a los votantes, Feijóo entró en las estimaciones dadas por el líder del PSOE sobre la inflación (del 8% para 2022 y del 3% en 2023). “Qué inflación considera usted normal. Durante el debate del estado de la nación en julio usted habló de que cerraría el año con un 6,5% y ahora habla de un 8%… queremos saber la verdad”.

Afán propagandístico

Feijóo reprochó al presidente del Gobierno su falsa campaña de aproximación a la gente. “Ahora hay quienes buscan acercarse a las personas (…) pero le propongo que haga una cosa, que hable con los ciudadanos pero sin un casting previo como el que hizo ayer (5 de septiembre) en La Moncloa”.

El líder del PP le recriminó que “en lugar de activar un Comité de Emergencia lo que hizo fue poner en marcha la maquinaria de campaña en Ferraz”, como quedó demostrado con todos los insultos que recibió por parte de los ministros del PSOE a lo largo del verano.

“Si había inflación, caía el PIB o subía el precio de la luz, sus ministros salían diciendo que Feijóo es Trump, Feijóo es ignorante o Feijóo es un catastrofista”, recordó el ‘popular’, quien dejó claro que no son palabras que realmente le afecten.

“No me ofenden sus improperios, ya que hablan más de usted que de mí. Lo que me preocupa es que mientras su ministros insultan, no se ocupan de lo que realmente deberían estar haciendo”, le vapuleó.

De cara al futuro del Gobierno de Sánchez, Feijóo le metió un magistral ‘zasca’: “Ya sabemos que con Podemos en el Gobierno se puede dormir tranquilamente, ¿con EH Bildu, también?”.

«Nadie en España cree que es más constructivo Bildu que el PP. Nadie en España cree que es más fácil una mesa de diálogo con ERC que con el PP. Nadie en España cree que vaya a proponerle más ocurrencias el PP que Podemos».

Finalmente, le dejó contra las cuerdas al demostrar las constantes incongruencias y faltas de ejemplaridad de Sánchez. “Cuando le solicité bajar el IVA de la luz, me dijeron que era imposible, sus ministros me insultaron y después lo realizan… lo mismo que pasó con el IVA del gas y las ayudas a los más vulnerables”.

Unos cambios radicales que “no sé si son fruto de su improvisación, de la falta de rumbo o a las encuestas”. De ahí que le metiera un último bofetón denunciando que “usted se quita la corbata para promover el ahorro energético y después viaja en Super-Puma de Madrid hasta Torrejón…”.

El líder del PP propuso al Ejecutivo que se premie a los consumidores que más ahorren energía para incentivar una bajada de demanda que rebaje los precios. «Premie con descuentos directos los recibos a los consumidores, familias y pymes que ahorran un 3, un 5 o un 20% la energía. No les incremente el recibo, bájeselo».

Además, Feijóo ha animado a Sánchez a que «se deshaga de los ministros que no ha nombrado» y pacte con el PP las medidas clave, «nunca seremos aliados parlamentarios permanentes, pero siempre, siempre, siempre seremos aliados de nuestro país».