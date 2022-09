El minuto de oro de Feijóo contra Sánchez y sus ministros: «Me leí sus CV, tarde varios segundos…»

Alberto Núñez Feijóo se divirtió en su segunda réplica a Pedro Sánchez durante el debate del 5 de septiembre en el Senado.

El líder del PP respondió a las acusaciones del presidente del Gobierno que aseguró que son las “grandes empresas eléctricas” y los “poderes ocultos” los que colocaron al político gallego en las riendas del partido de la oposición.

Una afirmación que aprovechó el ‘popular’ para sacudirle: “Ha vuelto a insistir en que hay poderes y los medios de comunicación conspiran contra usted. No ha dicho a qué poderes se refiere. Pero hay muchas personas poderosas que le quieren echar del Gobierno y son los españoles que, cuando tengan ocasión, lo ejercerán en las próximas elecciones”.

También aprovechó para reafirmar que Sánchez “es un presidente democrático que ganó las elecciones, pese a que afirmó que no pactaría con Podemos y con Bildu”, ya que el líder del PSOE le recriminase que le comparase con los dictadores de América Latina.

“Usted no es un dictador, porque un dictador manda por encima de toda una población y usted no manda siquiera en su Gobierno, ¿cómo es posible que usted crea que yo le he insultado”, se burló Feijóo.

A lo que recordó que “solo afirmé que usted es un mal presidente y, eso, no es un insulto, es una crónica…”.

El líder ‘popular’ aprovechó la oportunidad para responder a las ofensas del socialista, ya que le acusó de contar con una formación muy precaria para liderar la oposición: “Es curioso que usted me llame insolvente, inexperto, mala fe…. es curioso viniendo del Gobierno que viene. He leído con todo interés los currículos de algunos ministros… me ha llevado varios segundos en hacerlo…”.

“Y, además, es muy aventurado decirle eso a alguien que lleva algunos tiempos ganando elecciones, mientras que usted era concejal de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid… Realmente tiene usted una gran experiencia previa al Gobierno de España”, le sacudió el gallego.

Tras pedirle un poco de “humildad”, le terminó de hundir por el dislate de Sánchez de cuestionar la capacidad de Feijóo en su gestión de la Junta de Galicia.

“Venir a dar lecciones de cómo se gobierna Galicia… hombre, me he divertido con intensidad. No se lo oculto, ya que después de cuatro mayorías absolutas la secretaría general del PSOE de Pedro Sánchez ha conseguido algo importantísimo en Galicia: quedar la última fuerza parlamentaria en las últimas elecciones”, se burló Feijóo.

“Me ha dado usted todo un recital de cómo se gobierna en Galicia”, insistió generando una sonrisa de pánico en Sánchez.